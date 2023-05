El millor projecte cooperatiu del Maresme rebrà 3.000 euros de la mà de l’Ajut Pepa Maca

L’Ajut Pepa Maca, impulsat per l’Ateneu Cooperatiu del Maresme, premiarà el millor projecte cooperatiu amb un total de 3.000 euros, a més d’una oferta formativa i d’acompanyament. El període per presentar les candidatures tanca dilluns, 15 de maig.

Les ajudes Pepa Maca, impulsades per CoopMaresme, volen contribuir a l’enfortiment de l’economia social i solidària de la comarca, promovent la creació de cooperatives, per tal que creixi el teixit cooperatiu, es segueixi generant mercat social i es creïn noves pràctiques transformadores.

El projecte escollit rebrà l’ajut econòmic en dues parts, els primers 1.000 euros es destinen a la constitució de la cooperativa i els altres 2.000 a la dotació de capital social. A més, els integrants del projecte rebran assessorament tècnic a l’inici per tal que puguin desenvolupar la seva activitat de forma autònoma.

D’altra banda, el jurat estarà format per cinc membres de Coop Maresme i les seves entitats agrupades, barrejats de forma mixta per garantir l’eficàcia del procés, i per una persona del Departament d’Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya, tal i com s’estipula a les bases.

A l’hora d’escollir el projecte guanyador, el jurat valorarà tres aspectes: els criteris segons objectius comuns, els criteris de sostenibilitat i la justificació. Els objectius comuns estan dividits en set punts, entre els quals hi ha l’arrelament territorial, l’economia de proximitat, la participació igualitària, les iniciatives feministes i posar les persones al centre, valors alineats amb l’economia social i solidària.

L’Ateneu Cooperatiu del Maresme, entitat impulsora de les ajudes, té la missió de construir un model basat en els principis del cooperativisme per garantir una societat justa, solidària i persones lliures. Mitjançant l’Ajut Pepa Maca busca projectes que s’alineïn amb les seves línies estratègiques per tal de contribuir en aquesta missió.

Els premis porten el nom de Pepeta Agramunt i Costa, coneguda popularment com a Pepa Maca, una treballadora del sector tèxtil i sindicalista de la CNT. Agramunt va liderar vagues a Mataró, entre el 1946 i el 1947, en defensa del cobrament íntegre del sou acordat amb la patronal que era de quinze duros.