Ajudes de vuit milions d’euros per al desplegament de comunitats energètiques dins de cooperatives de consum

El Govern de la Generalitat de Catalunya ha obert una línia d’ajuts de vuit milions d’euros per al desplegament de comunitats energètiques dins de cooperatives de consum, ja siguin de nova creació o ja existents.

Els ajuts els gestionarà l’Institut Català d’Energia, i el termini per sol·licitar-los serà de 45 dies a partir d'aquest divendres. Aquesta línia, anomenada SolarCoop, subvencionarà, amb un màxim de 80.000 euros, les tasques relacionades tant amb la definició del model de gestió i de funcionament de la comunitat energètica com amb el disseny i creació dels espais assemblearis, dels processos, de les línies estratègiques i de l’entorn jurídic adequat per a cada projecte.

Aquestes cooperatives hauran de tenir com a persones sòcies persones físiques, pimes, entitats sense finalitat de lucre o ens de l’administració local del municipi; a més, una majoria de les persones sòcies hauran de ser persones físiques, o hauran de comptar amb el suport de l’ajuntament on s’estableixin.

Aquesta linia de subvencions té l’objectiu d'activar l'economia local, generar i potenciar l’ús de les energies 100% renovables.