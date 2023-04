Mieres tindrà una comunitat energètica constituïda com a cooperativa

El municipi de Mieres, a la Garrotxa, tindrà una comunitat energètica en forma de cooperativa amb l’objectiu de fer front als costos econòmics i ecològics de l’energia elèctrica. El projecte comptarà amb 11 habitatges on s'instal·laran plaques fotovoltaiques, encara que també es contempla instal·lar-ne a equipaments públics com el pavelló municipal. La cooperativa, oberta a tothom, pretén abastir al total de la població i es preveu que un terç dels veïns ja en formin part, aquest 2023.

Mieres va decidir col·locar plaques fotovoltaiques al sostre de l’escola del poble, l’any 2021. En aquell moment suposava una aposta més cap a la sostenibilitat i les energies verdes, gràcies a unes ajudes de la Diputació de Girona, però amb el pas del temps aquesta decisió ha portat a l’ajuntament a estalviar-se haver de pagar les factures de l’alt preu de l’energia. “En fem una valoració molt positiva, i més en un moment on no podíem preveure la pujada del preu de la llum. Tot això, ens ha servit per notar aquest encariment tan important que hi ha hagut en el darrer any”, ha explicat Enric Domènech, alcalde de Mieres.

Ara, l’ajuntament cedirà un projecte d’eficiència energètica a una cooperativa creada per 11 veïns. Domènech, ha explicat que la comunitat energètica serà una “instal·lació d’uns 20 quilovats per a la cooperativa impulsada per alguns veïns del poble”. “Ho veiem com una necessitat i, a més, ja hi havia gent que ens ho demanava”, ha declarat.

L’aposta per la comunitat energètica és la inversió més destacada dels pressupostos del municipi per aquest 2023. La cooperativa és oberta a tothom i neix amb l’objectiu de donar servei al 100% de la població. Encara està en fase d’estudi saber en quins equipaments municipals s’instal·laran les plaques fotovoltaiques. El consistori no vol que n’hi hagi a tot el nucli urbà i, per això, s’estudia la possibilitat d’instal·lar-les en edificis com el pavelló municipal.

Les comunitats energètiques agafen cada cop més protagonisme a la Garrotxa. Municipis com la Vall d’en Bas o les Planes ja tenen enllestits els seus projectes d’eficiència energètica per al veïnat del poble. L’Ajuntament de Mieres vol facilitar que tothom pugui formar part de la comunitat energètica dotant tant les llars com els equipaments municipals de plaques fotovoltaiques.