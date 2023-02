Neix VICOOP, la comunitat energètica de Vic

Amb el suport de la Comunalitat de Vic i de l’Ateneu Cooperatiu de la Catalunya Central, VICOOP, la comunitat energètica de Vic, s’ha constituït formalment com a cooperativa en el marc de la Fira de l’Energia i la Construcció Sostenible de Vic (FECS) on es va fer la presentació, aquest mes de febrer.

La Comunitat energètica és un projecte comunitari que pretén esdevenir un espai obert a totes aquelles persones i entitats que tinguin interès a treballar per la transició energètica a la ciutat de Vic. L’objectiu és abandonar l'actual model energètic basat en els combustibles fòssils, la dependència als oligopolis i la producció a gran escala; i fer-ho d'una manera respectuosa amb el territori i les persones.

La comunitat energètica és fruit del treball conjunt entre la Comunalitat de Vic i diferents associacions de veïnat de la ciutat que, en els últims mesos, han treballat en espais de participació i creació del grup motor per esdevenir cooperativa. En aquest sentit, la Comunalitat està tenint un paper destacat en la fase inicial del projecte oferint recursos que facilitin l'autoorganització, formacions i l'enxarxament amb altres projectes similars o amb interessos compartits.

La nova cooperativa energètica neix com un projecte democràtic i d'adhesió voluntària que vol arribar a tota la ciutat fomentant la construcció de models respectuosos amb el medi ambient, de producció local i que reverteixin els seus beneficis en la lluita contra la pobresa energètica. Més enllà les instal·lacions d'autoconsum energètic compartides, vol treballar en altres àmbits com la mobilitat urbana i interurbana, la rehabilitació d'edificis per millorar-ne l'eficiència energètica o la generació d'energia a partir d'altres noves fonts renovables.

En la presentació de la cooperativa energètica, VICOOP. Autor: Dies d’Agost.

Presentació a la Fira de l’Energia i la Construcció Sostenibles

En la presentació de la cooperativa, Trini Molist, membre del grup motor, ha destacat el valor de la Comunalitat a l’hora “d’accelerar processos d’autoorganització per fomentar activitats economìques des de l’economia social i solidària”. tractant-se d’un projecte com aquest, estretament vinculat a la transició ecosocial, un dels eixos principals de treball de la Comunalitat.

A banda de les persones que han format el grup motor del projecte, també hi van participar Pau Pañella, coordinador de comunitats energètiques de l’Agència Local de l’Energia d’Osona, i Eugeni Vila, president de Taradell Sostenible, la comunitat energètica que va constituir-se l’any passat a Taradell. En aquest sentit, Osona és comarca pionera en la implementació d’aquest model d’empoderament de la ciutadania en el sector energètic. De fet, la de Vic ja és la vintena comunitat energètica local que es constitueix a la zona.

La Comunalitat de Vic

La Comunalitat de Vic va néixer fa un any impulsada per la cooperativa La Fera Ferotge, l’Associació Tapís, l’Associació de Veïnes i Veïns del Remei i l’Ajuntament de Vic, en el marc del programa d’Economia Social de la Generalitat. Ho va fer, entre altres objectius, amb el de crear nous projectes econòmics que, des de l’autoorganització, puguin donar resposta a necessitats col·lectives i contribuir al desenvolupament local, a partir de l’impuls i l’enfortiment dels béns comuns i de les iniciatives basades en la cooperació i el suport mutu, com és ara l’impuls de VICOOP.