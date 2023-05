La Cooperativa Reboll crea espais segurs d’aigua per a la fauna de la Conca de Barberà

La Cooperativa Reboll ha presentat aquest mes de març el projecte ‘Basses amigues’, per tal de crear punts d’aigua segurs per a la fauna dels espais naturals de Vimbodí i Poblet i Montblanc, a la Conca de Barberà.

El projecte, presentat el Dia Mundial de l’Aigua, recupera o construeix punts d’aigua en zones necessitades, com a resposta a la sequera actual i, sobretot, de cara a l’estiu. L’entitat busca, a través de la iniciativa, “retornar part dels beneficis obtinguts gràcies a l'entorn, en el que es coneix com a turisme regeneratiu”, com ha assegurat Joan Cartanyà, membre de la cooperativa, en declaracions a Jornal.cat.

La primera fase de la iniciativa compta amb dues actuacions. La primera, al barranc del Mas d’en Llort, a Montblanc, havia de tenir lloc el passat mes d’abril, però finalment es realitzarà el divendres 5 de maig. Entre altres accions, es preveu instal·lar una rampa de doble pendent perquè els animals no tinguin la possibilitat de quedar atrapats i morir ofegats, com ha passat en anteriors ocasions.

La segona actuació es durà a terme al barranc de Castellfollit, al Paratge Natural de Poblet a l’Espluga de Francolí, i s’hi preveu dur a terme la recuperació d’una font i la construcció d’un abeurador a sota d’aquesta. Ambdues actuacions compten amb el suport del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya.

La cooperativa també organitza visites per a l’observació d’ocells, mitjançant l’ús d’aparells òptics | Cooperativa Reboll

La Cooperativa Reboll, fundada el 2020, està formada per persones formades en els camps de la biologia, la geologia, l’enginyeria forestal i les ciències ambientals que treballen conjuntament per oferir serveis relacionats amb el medi natural. Aquests poden ser activitats d’ecoturisme, accions d’enfortiment d’equips, educació i divulgació ambiental o estudis i projectes sobre qüestions relacionades amb la naturalesa i la seva gestió eficient.

L’entitat encara el futur amb intenció de continuar promovent una gestió sostenible dels recursos naturals de la Conca de Barberà i de les comarques veïnes. Joan Cartanyà també ha comentat que la cooperativa té la intenció de “col·laborar amb escoles per a conscienciar sobre la importància dels espais naturals”, a través d’activitats on l’alumnat pugui ajudar en la preservació d’àrees concretes del territori.