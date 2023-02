El pol cooperatiu de Sant Cugat engega la creació d’un servei d’assessoria en transició ecosocial per a organitzacions

La Politja, el pol cooperatiu de Sant Cugat del Vallès, posa en marxa un servei d’assessoria en transició ecosocial que permetrà oferir un acompanyament a organitzacions que vulguin posar consciència per avançar cap a la transformació social i en pro del bé comú i el medi ambient. Per definir el model de l’assessoria, s’ha creat un grup de treball amb representants d’Ensó, Arqbag, La Sembra, Pol·len Edicions, Cíclica, Cal Temerari, La Rural, Doble Via, Jeroni de Moragas, Troncs i Jocs, Coop 57, Batec, i el geògraf i docent de l’UAB, Pau Avellaneda, el qual abordarà els eixos estratègics, les metodologies i els fulls de ruta a aplicar per fer una assessoria integral en transició ecosocial.

El servei es testejarà amb un cas pilot dins la comunitat de l’Escola Superior d’Arquitectura del Vallès (ETSAV) on, aquest dijous, s’ha presentat el projecte davant els agents implicats.

Durant la sessió inaugural, l’activista social i agroecològic, Arnau Montserrat, ha afirmat que ens trobem en una “crisi multidimensional” i, per això, és necessari que la ciutadania prengui consciència que cal desaccelerar el sistema i passar al concepte de postcreixement. En aquest sentit, Montserrat ha destacat que “hem d'aconseguir una dosificació conscient, no viure-ho com una austeritat imposada sinó com una sobrietat compartida”. I ha posat de manifest que “l'ONU recomana un descens d'emissions de CO2 de 7,6 punts, una xifra que vam aconseguir reduir fins als 6,7 punts durant el confinament per la pandèmia; és obvi que cal un canvi de manera de viure i tenim una referència clara i propera de com hauria de ser”.

L’activista social i agroecològic, Arnau Montserrat, durant la xerrada inspiradora de la presentació. Foto: Jornal.cat

Per la seva banda, durant la presentació del model d’assessoria, la responsable de projectes d’Ensó que treballa en consultoria estratègica, Montse Lamata, ha posat en valor “la necessitat de models que ens expliquin la transició ecosocial des de la pràctica i, així, definir les eines necessàries i oferir-les a la societat”.

Concretament, el grup de treball del cas pilot, a través d’un procés participat per agents transversals de la comunitat ETSAV, identificarà els reptes necessaris per fer el trànsit ecosocial; valorarà i prendrà consciència de necessitats i reptes; i planificarà un full de ruta d’accions a desenvolupar des de tres conceptes: la habitabilitat, la governança i la comunicació. Per això, s’ha fet una crida als col·lectius que formen part del dia a dia de l’ETSAV com són l’alumnat i professorat de l’escola superior, les entitats promotores del projecte i altres organitzacions dins de l’òrbita de La Politja, per tal d’esdevenir protagonistes i agents actius de les millores, tenir l’oportunitat d’estar en contacte amb visions diferents, adquirir competències de treball en equip, autogestió i visió estratègica.

Primera sessió del grup de treball del cas pilot a l’ETSAV. Foto: Jornal.cat

Per la seva banda, Simona Cerri, sòcia de la cooperativa Arqbag, una de les entitats promotores del projecte, ha posat en valor la intercooperació “la suma de coneixements de diferents experiències i vivències enriqueixen el procés i aporten valor al projecte comú”.

El model d’assessoria en transició ecosocial és una iniciativa de les entitats promotores Arqbag, cooperativa d’arquitectura; Pol·len edicions; la cooperativa de comunicació social La Sembra; Ensó cooperativa i Troncijoc, empresa especialitzada en la construcció d’espais de jocs infantils, amb el suport de la Direcció General d’Economia Social i Solidària i les Cooperatives a través de la convocatòria Singulars.