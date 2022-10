La Sindicatura de Greuges alerta de l’increment de persones amb problemes per pagar la llum a Barcelona

La Sindicatura de Greuges de Barcelona alerta que augmenten les persones amb problemes per pagar la llum a la ciutat. Un informe presentat aquest dijous recull que els punts d’assessorament energètic (PAE) van atendre 19.222 persones de gener a setembre del 2021, mentre que, en tot el 2019, van ser 12.079.

El nombre de dones ateses dobla el d’homes: 12.549 i 6.662. No tothom que es dirigeix a un PAE es troba en problemes de vulnerabilitat, però sí que en són un indicador. “Augmentarà la gent que caurà en la pobresa energètica a finals d’aquest any i el proper”, ha advertit el síndic, David Bondia, en roda de premsa. En aquest context, també ha demanat fer un ús eficient dels llums de Nadal. Per al síndic, l’accés a l’energia ha de ser un dret humà.

La Sindicatura ha presentat aquest dijous l’informe ‘El dret humà a l’energia: impacte de l’increment de les tarifes de la llum a Barcelona’, que ha elaborat en el marc d’una intervenció d’ofici arran de la pujada històrica del preu de l’electricitat per la guerra d’Ucraïna.

L’informe recull l’increment “notable” dels casos gestionats pels PAE abans de l’esclat de la guerra. Bondia ha atribuït aquest increment de les persones ateses pels PAE a l’augment de la pobresa energètica, però també a un major coneixement d’aquest servei entre la població.

El 2019, aquests punts van atendre 12.079 (8.037 dones, 4.034 homes i 8 persones amb altres identitats de gènere); el 2020, un any molt marcat per la pandèmia de la covid-19, 13.351 (8.942 dones; 4.407 homes i 2 persones amb altres identitats de gènere), i el 2021, fins al setembre -últim període del qual l’informe recull dades-, 19.222 (12.549, 6.662 i 11).

L’adjunta a la Sindicatura, Eva Garcia Chueca, ha recalcat que dones, infants i gent gran pateixen més problemes de pobresa energètica i que són les dones les que més es mobilitzen per trobar-hi solucions, perquè porten la gestió de la llar.

Davant de l’increment de les dificultats per pagar les factures de la llum que es preveu pels pròxims mesos, la Sindicatura demana reforçar els punts d’assessorament energètic i recuperar la plena atenció presencial, sobretot per atendre les persones que tinguin una urgència, com un tall de subministrament.

L’Ajuntament gasta menys en electricitat

El document mostra que l’Ajuntament de Barcelona va gastar el 2021 28.402.095 euros en subministrament elèctric, segons dades del consistori: 8.276.538 euros en edificis de districtes i gerències; 8.570.652 euros en enllumenat públic; 4.108.977 en fonts, semàfors i clavegueram i 7.445.928 en organismes municipals. Aquesta despesa és un 9% inferior a la del 2019, quan va elevar-se a 31,2 milions d’euros (MEUR); el 2020, va ser de 30,4 MEUR.

L’escalada de preus no ha tingut efecte en el que va pagar l’Ajuntament de Barcelona durant l’exercici del 2021, ja que té concertat un fix anual en el preu unitari de l’energia pel conjunt de subministraments elèctrics municipals i els organismes associats, assenyala l’informe.

Valorar la despesa en llums de Nadal per identificar quan no és necessària

Preguntat per si recomanaria reduir la despesa en llums de Nadal en un context en què es demana a les administracions més eficiència energètica, Bondia ha estat caut en la resposta. El síndic ha demanat a l’Ajuntament de Barcelona fer un “ús eficient” dels llums de Nadal aquest any i, un cop passin les festes, valorar quina despresa ha estat “necessària i quina no” per reduir-la de cara a les properes celebracions.

Més coordinació per atendre persones vulnerables i oferir teulades per a comunitats energètiques

Després d’aquesta anàlisi, la Sindicatura de Greuges ha traslladat una vintena de recomanacions a l’Ajuntament de Barcelona. A més de reforçar el servei dels PAE, demana millorar la coordinació amb Serveis Socials i altres serveis especialitzats per atendre les persones que pateixen pobresa energètica.

El síndic reclama al consistori impulsar comunitats energètiques a tots els barris i districtes de la ciutat amb l’oferta de teulades i equipaments públics perquè la ciutadania les pugui gestionar; elaborar una guia per instal·lar plaques solars a la ciutat per fomentar l’autoconsum a escala particular i reduir encara més la despesa energètica d’edificis i instal·lacions municipals.

La Sindicatura recomana avançar en altres formes de generació renovable a la ciutat, com ara l’eòlica i la fotovoltaica, i reforçar els refugis climàtics i garantir-ne l’obertura en situacions de temperatures extremes i a tot el territori. També incideix en la importància de la informació i la transparència en aquest àmbit.

El síndic exigeix que l’accés a l’energia sigui un dret humà

Però la principal demanda de la Sindicatura en aquest informe és que l’accés a l’energia sigui considerat un dret humà, amb el canvi de paradigma que implicaria: els ciutadans serien titulars d’un dret subjectiu als subministraments bàsics a un preu assequible i no “mers clients” d’una empresa subministradora.

El síndic alerta que la crisi energètica no és conjuntural, sinó estructural, i considera “imprescindible” concretar la necessitat d’un dret humà a l’energia per “poder-ne exigir jurídicament l’efectivitat”. Així, apel·la al camí recorregut pel reconeixement del dret a l’aigua potable i el sanejament.