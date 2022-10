Ecologistes de Catalunya qüestiona el compromís del nou Govern per afrontar la crisi ambiental

Ecologistes de Catalunya ha qüestionat el compromís del Govern per afrontar la crisi ambiental ja que considera que no s'ha tingut en compte la necessitat d'abordar reptes com l'emergència climàtica, la pèrdua de biodiversitat i la manca d'energies renovables en remodelar la composició del Consell Executiu.

En un comunicat, ha reclamat recuperar un Departament de Medi Ambient “fort i amb recursos” i “no segrestat dins d'altres conselleries”. Les competències sobre medi ambient formen part de l'actual Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural.

L'entitat lamenta el “fracàs” en la implementació d'energies renovables a Catalunya i que no s'estiguin desplegant, diu, aspectes clau de la Llei del canvi climàtic. També retreu al Govern els conflictes generats per instal·lacions per abocar i incinerar residus, la contaminació del sòl i d'aqüífers, la destrucció d'espais naturals que s'estan urbanitzant i l'impuls d'“alternatives fracassades” com els Jocs Olímpics d'hivern als Pirineus o l'ampliació de l'aeroport del Prat.

“No es tracta de substituir uns consellers per d’altres més afins i ja està”, ha advertit el col·lectiu, que ha deplorat que el president de la Generalitat, Pere Aragonès, “ni tant sols s'ha plantejat la remodelació per fer els canvis que permetin fer polítiques ambientals com les que demana la situació”.