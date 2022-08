El Govern activa una línia d'ajuts de 27 milions d’euros per promoure les energies renovables substitutòries del gas natural

La Generalitat ha posat en marxa una línia d'ajuts per incentivar la instal·lació d'energies renovables “d'ús tèrmic” que permetin reduir la dependència del gas natural. Segons ha detallat la secretària d'Acció Climàtica, Anna Barnadas, la convocatòria té per objectiu avançar en la transició energètica i reduir la dependència de les importacions hidrocarburs en plena escalada de preus per la guerra d'Ucraïna. Per fer-ho, es premiarà la instal·lació de fonts alternatives d'escalfor com l'energia solar tèrmica, la biomassa o la geotèrmia, entre d'altres. L'ajuda està disponible per autònoms, empreses, administracions i entitats sense ànim de lucre.

“La línia que presentem el que fa és utilitzar els recursos autòctons. Ho trobem claríssim en el cas de la solar tèrmica i la geotèrmia, que s'han de consumir just en el lloc on es produeixen, o en el cas de la biomassa”, ha ressaltat Barnadas. En aquest sentit, ha assegurat que l'ús de la biomassa dels boscos permet retallar també el risc d'incendis, millora la conservació dels espais verds i fixar població al territori per evitar el despoblament de les zones rurals.

Aquesta línea d'ajuts, dotada amb recursos dels fons europeus Next Generation, va en la línia de l'objectiu de descarbonitzar l'economia catalana l'any 2050. Els possibles beneficiaris que tinguin una activitat econòmica hauran d'iniciar l'actuació a partir de l'obertura de la convocatòria. En canvi, les administracions o entitats sense ànim de lucre poden acollir-s'hi si l'actuació s'ha executat des del 23 de desembre de 2021.

“És molt important anar aconseguint, cada vegada més, la independència dels combustibles fòssils de procedència exterior. Cada vegada es posen més en valor les energies que es produeixen des del mateix territori”, ha resumit Barnadas.

Aquestes fonts d'energia tèrmica que aprofiten l'escalfor que genera el sol o el subsol permeten escalfar aigua o climatitzar espais sense necessitar combustibles com el gas ni electricitat a través d'instal·lacions més econòmiques que les plaques solars. Aquesta opció és especialment útil en espais de gran consum calorífic com piscines, fàbriques o espais públics de grans dimensions.

La iniciativa del Govern arriba en un moment en què tot el continent europeu treballa a contrarellotge per assegurar-se el subministrament energètic de cara a la tardor i l'hivern. En aquest sentit, la Comissió Europea ja ha recomanat als estats membres un major esforç per l'estalvi i l'eficiència energètica, així com altres mesures com ara la diversificació de fonts energètiques i l'acumulació de reserves de gas natural.