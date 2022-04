L'ONU avisa que cal actuar “ara o mai” per limitar l'escalfament global a 1,5 graus

Els experts climàtics de l'ONU han avisat que cal actuar “ara o mai” per aconseguir limitar l'escalfament global a 1,5 graus. En el seu últim informe, el grup intergovernamental de científics de l'ONU, l'IPCC, assenyala que la temperatura del planeta només s'estabilitzarà quan les emissions de diòxid de carboni siguin zero.

Per arribar a un màxim d'augment d'1,5 graus, cal que, com a molt tard, les emissions toquin sostre el 2025 i que es redueixin un 43% el 2030, per assolir el nivell zero el 2050. El problema, avisen, és que les emissions han crescut des del 2010, globalment, “en tots els grans sectors”.

Segons el grup, del 2010 al 2019 les emissions de gasos d'efecte hivernacle mitjanes anuals a escala global es van situar en els nivells “més alts de la història de la humanitat”, per bé que el ritmen d'augment “ha disminuït”.

L'entitat subratlla que, també des del 2010, s'han observat disminucions “de fins el 85%” en els costos de l'energia solar i eòlica i de les bateries. Alhora sosté que “a través d'un conjunt de polítiques i lleis cada cop més ampli” s'ha “millorat” l'eficàcia energètica, s'han reduït les taxes de desforestació i s'ha “accelerat” la utilització d'energies renovables.

Davant d'aquest panorama, el president de l'IPCC, Hoesung Lee, alerta que les decisions que s'adoptin ara “poden assegurar un futur digne”, i subratlla que la humanitat disposa de “les eines i els coneixements especialitzats necessaris per limitar l'escalfament”.

De la mateixa manera, el president del grup s'ha mostrat optimista per les accions climàtiques adoptades “a molts països”. Segons el seu parer, hi ha “polítiques, reglamentacions i instruments de mercat que estan resultant eficaços i que, si s'amplien i s'apliquen d'una manera més generalitzada i equitativa, poden suposar una forta reducció de les emissions i fomentar la innovació”.

En tot cas, el grup alerta que per limitar l'escalfament global caldran “transicions importants” al sector energètic. Caldrà reduir “de forma contundent” l'ús dels combustibles fòssils, estendre l'electrificació, millorar l'eficiència energètica i utilitzar “combustibles alternatius com l'hidrogen”.

A parer del grup de treball, si s'apliquessin els canvis impulsats per “les polítiques, la infraestructura i les tecnologies adequades”, es podria reduir les emissions de gasos d'efecte hivernacle “entre el 40% i el 70%”.

També ha destacat les “oportunitats importants” que ofereixen les ciutats per reduir les emissions, a través d'un consum menor d'energia, “per exemple creant ciutats compactes i caminables”, l'electrificació del transport “en combinació amb fonts d'energia de baixa emissió” i una absorció i emmagatzemament “majors” de carboni a través de la natura.