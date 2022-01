Neix una plataforma contra els macroprojectes energètics a Ponent i anuncien mobilitzacions

Els projectes energètics amb construcció de línies d'alta i molt alta tensió a Ponent han motivat la creació d'una plataforma que s'hi oposa, i que aquest dimarts ha fet públic un manifest. Entre d'altres coses, preveu fer mobilitzacions i també assessorar els afectats que vulguin presentar-hi al·legacions.

Mercè Cortina, portaveu de la Plataforma contra els macroprojectes energètics de les terres de Ponent, ha alertat que s'han presentat sis projectes de línies d'evacuació, que afecten un total de 49 municipis i més de 3.700 hectàrees de les comarques del Segrià, les Garrigues, la Segarra i el Pla d'Urgell. En dos dies el manifest ja té 90 adhesions d'entitats del territori i ara s'obrirà un període per sumar-hi més suports.

Cortina ha explicat que la Plataforma fa tot just una setmana que ha començat a treballar perquè fins ara s'han trobat amb el problema de la “falta d'informació” en relació als diferents projectes. De moment han redactat un manifest que recull les principals preocupacions i reivindicacions sobre el que creuen que s'hauria de fer. Cortina ha avisat que els projectes tenen una “afectació real” sobre el territori, la seva població i diversitat. Per aquest motiu, ha remarcat que es tracta d'una qüestió que va molt més enllà del valor econòmic sinó també del valor paisatgístic, ja que es veurà “greument afectat”.

Els objectius de la plataforma se centraran les properes setmanes en fer un acompanyament a tots els afectats, ja sigui directament o indirectament pels projectes. Se'ls vol donar suport jurídic per presentar al·legacions, ja que es tracta de processos molt “feixucs” pels quals calen advocats i recursos econòmics. En paral·lel, s'han encarregat estudis independents sobre els impactes i afectacions que tindrien les línies.

D'altra banda, Cortina ha posat en valor la necessitat de mobilitzar-se i ha parlat de les futures protestes que faran com una eina que tenen i faran servir per mirar de parar els projectes. Ha afegit que no volen debatre sobre si les línies han d'anar a un lloc o un altre sinó que volen obrir un debat sobre la necessitat real d'aquests macroprojectes energètics i també abordar quin es el model de país. Cortina ha deixat clar que estan a favor de les renovables però no “a qualsevol preu”.

El manifest ja compta amb més de 90 adhesions d'ajuntaments com el d'Albatàrrec o Massalcoreig, associacions de veïns, entitats ecologistes com Ipcena i partits polítics com la CUP. Es tracta d'un “punt de partida” ha remarcat Cortina, que en els propers dies s'ha d'anar ampliant amb xerrades informatives arreu.

Un dels punts amb major afectació es troba entre Alcarràs, Albatàrrec i l'Horta de Lleida. Allí hi ha quatre projectes de línies d'alta tensió i MAT que afectaran un total de 1.764 parcel·les, la majoria d'explotació agrària.

Jordi Biosca, un dels afectats d'Albatàrrec ha lamentat que se'ls hagi tirat el temps a sobre per presentar les al·legacions i que a més s'han vist perjudicats pel fet que s'han dividit els projectes de manera que els afectats ho han tingut més complicat per passar-se informació. Ara han començat a veure que hi ha molts més municipis dels que es pensaven afectats i per això han decidit constituir la plataforma per posar-ho en comú.

En la mateixa línia, Adrià Dragó, portaveu dels afectats de l'Horta de Lleida, ha lamentat la falta de respecte per a la gent que treballa la terra i que a més a més hi viu. En aquest sentit, ha alertat que hi ha línies projectades que passarien a menys de 60 metres del lloc on viuen i que això podria afectar “seriosament” a la salut de les persones. La Plataforma té prevista una reunió dilluns que ve a la delegació del Govern a Lleida.