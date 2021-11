Consum responsable i segur: consells a tenir en compte durant el Black Friday

Arriben dates molt mogudes pel que fa a les compres. El divendres 26 de novembre és el Black Friday, una data en la qual moltes persones aprofiten per avançar les compres nadalenques. I el dilluns 29 de novembre, és el Ciber Monday. Per això, botigues físiques i les que venen per internet porten dies oferint descomptes, ofertes, nous llançaments...

Davant l'allau de publicitat i anuncis que estem veient, però, cal anar amb compte. Així ho apunta l'Agència Catalana del Consum, i recorda que cal tenir clars els nostres drets com a consumidors, per no caure en enganys o estafes.

Per això, la publicitat i els anuncis han de transmetre informació veraç i objectiva, és a dir, no pot induir a confusió ni a engany als consumidors. Per això, en el cas que un establiment faci publicitat enganyosa, podem presentar una denúncia per tal que les autoritats investiguin, i si és necessari, se'l sancioni.

A més, la publicitat és vinculant, la qual cosa vol dir que se'n pot exigir el compliment. Per tant, les empreses han de respectar el que anuncien. En cas contrari, podem presentar una reclamació per exigir-ho. En aquest cas, els catàlegs, els anuncis, les ofertes, etc. serveixen com a prova.

D'altra banda, recorden des de l'Agència Catalana del Consum, quan es fan ofertes o promoció, l'establiment o l'empresa que les fa ha d'informar detalladament de les condicions de venda.

Pel que fa als preus, cal recordar que en qualsevol publicitat se'ns ha d'informar del preu final i total dels productes o serveis, amb tots els impostos inclosos, perquè està prohibit anunciar preus sense IVA.

Consum responsable i conscient

També cal incidir en què com a consumidors som els responsables finals del què comprem. Per això, en aquestes dates tan significatives, cal ser més curosos i tenir alguns consells que ens poden estalviar maldecaps i també diners.

Una bona idea per no comprar de més, és fer una llista amb allò que necessitem, així evitarem compres impulsives o poc satisfactòries.

Cal donar prioritat als establiments i als productes locals i de proximitat. Així les nostres compres repercutiran en l'economia local, beneficiant el comerç local i l'economia veïnal.

És important comparar preus en diversos establiments i desconfiar de les ofertes molt exagerades que de vegades trobem a internet, ja que podria tractar-se d'un engany, una estafa o de productes falsificats.

Els productes han de tenir la mateixa qualitat i garantia que tenien abans del preu rebaixat. En el cas contrari, estaríem parlant de saldos o liquidacions, no pas de rebaixes.

S'ha d'informar tant del preu original com del rebaixat, o el percentatge de descompte.

Cal conservar totes les factures o els comprovants de compra, ja que són la nostra garantia i els necessitarem si tenim cap problema i hem de reclamar.

Venda per internet o presencial?

Ara que molta gent decideix comprar per internet, es fa necessari conèixer les diferències entre les compres presencials i les que podem fer en línia, així com quines obligacions tenen cadascun dels establiments.

Pel que fa a les vendes presencials, l'Agència Catalana del Consum recorda que les botigues no tenen obligació de fer canvis o devolucions si el producte està en bon estat. Per això, cal preguntar abans de comprar. Només estan obligades a acceptar-los si així ho anuncien.

En el cas que l'establiment ofereixi la possibilitat de fer canvis o devolucions, informem-nos molt bé de les condicions per fer-ho: els terminis, les excepcions, la devolució de diners o bescanvi per un val de compra, i la caducitat dels vals de compra.

D'altra banda, en les botigues, els descomptes poden ser només per a determinats articles de l'establiment, però els productes rebaixats han d'estar diferenciats clarament d'aquells que no tenen rebaixa o descompte.

També cal tenir present que la informació relativa als preus rebaixats ha de ser sempre molt clara, assenyalant el preu original i preu rebaixat o el percentatge de descompte.

Si preferim fer les compres per internet, cal escollir comerços electrònics que sigui segurs i de confiança, és a dir, que ja coneguem. “Si dubtem, abans de comprar busquem l'opinió d'altres usuaris a la xarxa”, agreguen des de l'Agència Catalana del Consum.

També es poden fer algunes comprovacions per assegurar-nos que la pàgina és fiable: mirant que sigui mínimament acurada (sense faltes d'ortografia, traduccions mal fetes, etc.); que hi hagi dades de contacte del venedor o una adreça física d'ubicació de l'empresa i que especifiqui les condicions clares pel que fa al sistema de pagament i enviament, les despeses de transport o el dret a desistiment (14 dies per retornar la compra, excepte en productes fets a mida o personalitzats; serveis que tinguin una data concreta de prestació com ara bitllets d'avió, entrades per a espectacles o reserves d'hotel; productes que es fan malbé amb rapidesa, serveis que ja s'hagin prestat completament, etc.).

D'altra banda, cal tenir present que l'adreça electrònica d'un web segur ha de començar per https, i a la part inferior del navegador hi apareixerà un cadenat tancat). Revisem també l'adreça del web, ja que de vegades hi ha webs fraudulents que pretenen imitar els oficials introduint algun petit canvi pràcticament imperceptible a l'adreça.

Si comprem fora de la UE

Per compres a comerços i botigues en línia de fora de la Unió Europea, cal tenir en compte que ara tots els productes que es compren en webs de fora de la UE estan subjectes al pagament d'IVA i altres drets de duanes. Per tant, abans de fer una compra en línia en una botiga virtual d'un país no comunitari, és necessari verificar si els impostos estan inclosos en el preu final perquè si no ho estan, posteriorment l'empresa que fa l'entrega dels productes pot reclamar aquests recàrrecs.

A més, en comprar en botigues virtuals amb seu fora de la UE la situació podria ser complexa i difícil de resoldre, en cas de problemes, ja que la normativa europea de protecció de les persones consumidores no serà aplicable i, a més, la reclamació no podrà gestionar-se a través de la xarxa de Centres Europeus del Consumidor que permet resoldre controvèrsies transfrontereres de consum dins del perímetre de la UE.

Més seguretat en les nostres compres

Des de l'Agència Catalana del Consum volen incidir també en altres consells que ens poden estalviar maldecaps. Un d'ells és evitar accedir a botigues virtuals des d'enllaços que arriben a través de Whatsapp, correu electrònic o missatge. Podria tractar-se d'un cas de "phishing", i que ens vulguin robar les dades personals o les contrasenyes.

També és important assegurar que la connexió durant la compra és segura, ja que haurem de facilitar dades personals i bancàries. Per tant, evitem fer compres usant ordinadors públics i xarxes Wi-Fi obertes.

Com reclamar, en cas que sigui necessari?

Si finalment hem tingut un problema a l'hora de comprar, tant per internet com físicament, el primer que hem de fer és reclamar a l'empresa amb la qual hem tingut el problema, per qualsevol canal que us permeti conservar-ne una prova (fulls oficials de reclamació, formulari web, correu electrònic, trucada amb un número d'incidència, etc.).

Si fem tot això i no rebem resposta de l'empresa en el termini màxim d'un mes, o bé la resposta rebuda no és satisfactòria, cal contactar amb el servei públic de consum del vostre municipi de residència o bé ompliu el formulari en línia de l'Agència Catalana del Consum que trobareu en el web consum.gencat.cat.

Des dels organismes públics de consum s'intentarà resoldre la vostra reclamació mitjançant una mediació o un arbitratge, mecanismes de resolució alternativa de conflictes que són gratuïts i voluntaris per a ambdues parts.