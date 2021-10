CCOO alerta que el decret llei sobre desplegament de renovables “pot aturar” el desenvolupament d'aquesta font d'energia

El sindicat CCOO ha alertat que el decret llei sobre desplegament de les renovables “pot aturar” el desenvolupament “necessari” d'aquesta font d'energia i “limitar” la sobirania energètica i el futur industrial de Catalunya.

En aquest sentit recorda que el canvi de model energètic implica un seguit de noves activitats industrials i considera “un error” pensar que es pot captar nova ocupació industrial sense tirar endavant la generació de renovables, “motor per a la reindustrialització del país”. És per això que CCOO aposta pel desenvolupament prioritari d'aprofitaments en teulades i zones desnaturalitzades “de manera distribuïda i participativa" però també per grans parcs de generació a les àrees rurals i al mar.

El decret i l'actuació dels darrers mesos de la ponència de renovables “suposa una paralització de fet” de la tramitació dels projectes d'energies renovables en curs fins a 50 megawatts de potència i implica “canvis” en la manera de promoure nous projectes, afirma el sindicat.

Alhora, CCOO afegeix que “no hi ha cap mesura” al decret destinada a garantir l'assoliment de l'objectiu de generació en renovables fixat en la mateixa llei catalana, el 50% del consum elèctric el 2030. “Si això no es fa, Catalunya estarà abocada a mantenir la generació nuclear més enllà de la data prevista i a dependre del proveïment elèctric des d'altres territoris”.

Finalment el sindicat lamenta que el decret no s'ha presentat als “espais de concertació social”, ni forma part de les propostes que el Govern ha presentat a les organitzacions de defensa dels treballadors en la negociació del Pacte Nacional per la Indústria. “La transició energètica no es pot fer al marge de la concertació social”, afirma CCOO, que reclama al Govern que convoqui de forma “immediata” el Consell del Diàleg Social de Catalunya per abordar aquestes matèries.