Entitats favorables a una transició energètica justa presenten un pla d'accions proactives

La Xarxa Catalana per a una Transició Energètica Justa presenta un pla d'accions proactives per avançar cap a un nou model que empoderi la ciutadania en el camp de l'energia. L'allau de projectes d'energies renovables ha eclipsat la presentació amb veus d'arreu de Catalunya. “El model energètic català no pot seguir en mans de les empreses de l'oligopoli”, manifesten.

Reiteren que cal una derogació del decret 16/2019, una moratòria en els projectes vigents i “un canvi en les regles del joc”. El contingut sintetitza el conjunt de mesures que s'han debatut i consensuat entre les 89 plataformes i entitats que formen part de la xarxa. Aquest document es farà arribar a la Conselleria d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural.

Sobre el paper de la nova conselleria, si bé les entitats valoren positivament els passos per canviar el model anterior, també critiquen que siguin unes propostes inicials “clarament insuficients”. “Cal modificar el decret i no se'ns ha convidat a participar-hi”, ha retret Irene González, de la XSE. Oriol Pontí, activista del Priorat, també ha deixat constància que si no s'aturen tots els projectes que han passat per la ponència, de poc servirà el pla presentat . A la comarca veïna de la Terra Alta es pateix una forta massificació en una zona en despoblament.

“Amb una població d'11.000 habitants, un 0,14% de la població catalana, generem el 25% de l'energia renovable, això és un greuge vers la resta de territoris; hi ha necessitat d'una planificació territorial que no s'ha fet des de l'inici”, ha manifestat Núria Altés, portaveu de Terra Alta Viva. “Estem esgotant recursos com el sòl i l'aigua, a través del sol i el vent, diuen que generen llocs de treball i això és mentida, i sospitem que això pot provocar corrupció a esferes tant locals com de més amunt”, ha etzibat Joan Salaet, de la plataforma Salvem lo Burgar.

A partir d'aquí, des de la Xarxa reclamen al Govern que impulsi un nou model de transició energètica “realment participativa i en mans de la ciutadania”. L'objectiu prioritari és una producció d'energies renovables a través de projectes de reduïts. Aquest col·lectiu d'entitats considera que la Generalitat, els ajuntaments i la ciutadania de Catalunya tenen capacitat per produir, a través de projectes de reduïts impactes negatius, un mínim del 70% de l'energia que necessita el país, fins i tot es podria aproximar al 100% implementant les mesures adients.

“És de vital importància per al futur de Catalunya a curt, mitjà i llarg termini, procedir a una planificació acurada de la transició energètica de manera que únicament es concedeixi autorització al nombre mínim imprescindible de projectes de grans centrals d'energies renovables per a garantir el compliment dels compromisos de la Unió Europea”, exposa el pla. La producció d'energies renovables en espais antropitzats, l'impuls de petits projectes -menys de 5 MW- i la recerca en camps com l'agrovoltaica són altres propostes que recull el document.