Només el 12% dels treballadors prefereix teletreballar cada dia

Per al grup de persones que són creatives, fer feina des de casa ajuda a ser una mica més innovador i pels que són poc creatius causa l'efecte contrari. Això depèn de la capacitat d'autogestió de cadascú i és per això que la diferència entre hores efectives treballades remotament és de 7,5 envers les fetes a l'oficina que és de 7,42, segons aquest informe extret de 4 estudis diferents realitzats a 3.450 treballadors d'11 països diferents.

L'estudi també apunta que les reunions en línia tenen una eficiència del 68%, segons els treballadors, davant un 59% en les presencials. Per això, segons les dades de ISE i Savills Aguirre Newman, el 46% dels enquestats preferiria fer només un màxim d'una de cada quatre reunions de forma presencial.

El 60% de la població activa espanyola té una feina sense capacitat de teletreballar i els que ho poden fer, però tenen treballs afectivo-socials o els que tenen una cooperació immediata, perden valor si ho fan telemàticament. Els que no tenen aquest problema, al treballar en línia incrementen un 10% l'orgull de pertinença i fins a un 9% la disponibilitat de cara a l'empresa o als clients.

Només el 12% dels empleats prefereix teletreballar i un 4% voldria fer la feina cada dia a l'oficina, segons un estudi de IESE i de Savills Aguirre Newman sobre el treball presencial i en remot publicat aquest dilluns. L'opció preferida del 36% dels enquestats és fer la feina de manera no presencial 3 dies setmanals. De fet, els teletreballen entre 2 i 3 dies incrementen el rendiment un 19% i la qualitat de la feina fins a un 18%, segons l'estudi. Tot i això, en general, aquells que prefereixen separar la seva vida personal de la laboral tendeixen a sentir-se menys còmodes quan treballen remotament.

×

: com la majoria de webs, utilitzem cookies (galetes), tant pròpies com de tercers, per a recopilar informació estadística de la vostra navegació i oferir-vos un servei personalitzat. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu l'ús. Més informació