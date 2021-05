El 72% de les empreses catalanes considera “urgent” la transició cap a l’economia circular

El 72% de les empreses catalanes considera que la transició cap a l'economia circular és "urgent" i el 38% afirmen que la implementació de l'economia circular facilita obtenir finançament. Aquestes són dues de les conclusions del Baròmetre d'economia circular de l'empresa catalana 2020, presentat aquest dimarts i impulsat pel Col·legi d'Economistes, el Departament de Territori i Sostenibilitat, Foment del Treball, Pimec i el Tecnocampus Mataró-Maresme. S'ha enquestat un total de 184 empreses dels sectors industrial, de la construcció i terciari que han posat la protecció del medi ambient, la dependència de materials i la reputació corporativa entre els principals motius per impulsar iniciatives cap a l'economia circular.

Altres xifres destacades del Baròmetre són que el 81% de les empreses ja tenen coneixement d'economia circular (un 93% en el cas de grans empreses i un 74% per les més petites), però només un 31% de les companyies tenen coneixement dels instruments de suport de l'administració pública cap a l'economia circular. "Hi ha marge per a promocionar-los tant en les grans com en les petites empreses", ha reconegut la presidenta de la Comissió d'Economia i Sostenibilitat del Col·legi d'Economistes de Catalunya, Ana García. Fins a dia d'avui, les iniciatives d'economia circular de les empreses s'han centrat en el reciclatge, en la millora de l'eficiència de l'ús dels recursos i en la seva recuperació.

"Per contra, les iniciatives vinculades a l'ecodisseny i a la servitització es consideren més difícils d'assolir", ha apuntat García, que s'ha encarregat de fer la presentació virtual del Baròmetre. "Les principals barreres detectades per avançar en la transició cap a l'economia circular són la disponibilitat de material reciclat de qualitat i la dificultat de recuperar materials per al reciclatge", ha detallat la presidenta de la Comissió d'Economia i Sostenibilitat del Col·legi d'Economistes de Catalunya. "Entre les empreses enquestades hi ha una forta convicció que per transitar cap a una economia circular calen inversions, tot i que pràcticament la meitat d'aquestes iniciatives han obtingut ajudes", ha conclòs García.

El 22% de les companyies varien respostes per la Covid-19

La mostra del Baròmetre ha estat de 184 empreses dels sectors industrial, construcció i terciari amb una dimensió superior a 10 persones treballadores o 1 milió d'euros de facturació en dos períodes durant l'any 2020 (febrer-març i octubre) a causa de la pandèmia de la covid-19. El 22% de les companyies van variar les seves respostes en la segona entrega dels qüestionaris –a l'octubre i després de set mesos de pandèmia-: un 36% per reducció de costos a curt termini i un 21% per anunciar que han accelerat la transició. La grandària empresarial esdevé un factor important: mentre que el 90% de les empreses més grans de 500 treballadors considera molt urgent la transició, les empreses de 10 a 50 treballadors rebaixen la resposta en el grau d'urgència en 24 punts (65%).

A més, quan l'economia circular forma part de l'estratègia empresarial, la urgència de la implantació és més gran. D'aquesta manera, de les empreses que consideren la transició molt urgent, un 70% responen que aquesta urgència té una gran influència a l'empresa. I de les empreses que entenen que la transició és poc urgent, un 60% assegura que té poca o cap influència en la seva estratègia. Destaca també que la majoria mostra interès per rebre més informació respecte l'economia circular. "Es tracta d'una gran iniciativa per disposar d'informació sobre fins a quin punt les empreses catalanes han adoptat l'economia circular i impulsar noves mesures", ha afirmat el degà del Col·legi d'Economistes de Catalunya, Oriol Amat.

“L’economia circular no és només reciclatge”

"Urgeix transitar cap a un model que acceleri la recuperació en base a una economia circular, climàticament neutre i justa, tal i com estableix el Pacte Verd Europeu", ha recordat la secretària de Medi Ambient i Sostenibilitat, Marta Subirà, que ha apel·lat a la col·laboració estreta entre tots els agents "per tal de fer d'aquest objectiu un repte compartit". "L'economia circular és una aposta estratègica des de fa anys", ha puntualitzat Subirà, que ha posat sobre la taula exemples com l'Estratègia d'impuls a l'economia verda, l'Estratègia catalana d'ecodisseny, la nova llei de prevenció i gestió dels residus o el futur Full de ruta de l'Economia circular de Catalunya.

"És important també que l'empresa no pensi que l'economia circular és només reciclatge. Es tracta de molt més, des de l'ecodisseny fins a un canvi de paradigma del model de negoci", ha conclòs el president de la Comissió de Sostenibilitat de Pimec, Jaume Puig.