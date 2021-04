‘Impulsem el que fas’, o com donar una empenta als projectes de proximitat a Barcelona

Els barris dibuixen la ciutat, la radiografien i expliquen quin és el seu estat, com es troba. I ho fan a través de la gent que hi viu, i de les relacions que estableixen els seus veïns amb la xarxa comunitària.

Amb l'objectiu d'impulsar l'economia als barris i als districtes de la ciutat, l'Ajuntament de Barcelona, a través de Barcelona Activa, inicia la cinquena convocatòria del programa Impulsem el que fas. Un programa que permet, a través d'injeccions econòmiques, donar suport a nous projectes locals i ajudar-los a finançar-se i començar la seva activitat.

El context pandèmic ha introduït diverses novetats en aquesta convocatòria. Una d'elles arriba amb el pressupost d'enguany, ja que està dotat amb 3,2 milions d'euros, la xifra més alta fins ara. Aquest import es traduirà en la creació de fins a 150 nous projectes finançats.

El pressupost no és l'única novetat d'aquest any, sinó que s'han ampliat les modalitats a les quals s'adreça la convocatòria, com per exemple la d'indústries creatives o la de centres de distribució de mercaderies d'última milla.

Set modalitats ajustades a les necessitats actuals

Les necessitats actuals, marcades per la pandèmia, han marcat les modalitats del programa Impulsem el que fas. En concret, es tracta de set àmbits que posen el focus en la reactivació econòmica dels barris i Barcelona, i que compta amb l'increment en 1.740.000 euros respecte al crèdit inicial de la convocatòria de l'any passat. Impulsem el que fas 2021 és, de les cinc edicions organitzades fins ara, la que té més finançament per a projectes econòmics al territori.

Enguany, les set modalitats s'han ajustat als requeriments i les necessitats detectades en la conjuntura actual que deixa la Covid-19, que ha introduït canvis molt significatius en la ciutat, ja que hi ha sectors i zones de la ciutat on la pandèmia farà canviar el seu teixit comercial definitivament.

En aquest sentit, la primera de les modalitats a les quals es pot optar amb aquesta convocatòria és per a la dinamització de locals buits en planta baixa, amb una dotació de 600.000 euros. En concret, aquest import busca impulsar l'activitat d'empreses i emprenedors en el territori que facin ús de plantes baixes en locals buits. Tant pot ser per inici d'activitat o per trasllat de l'activitat des d'una planta de pis a planta baixa. Per primera vegada, aquesta modalitat inclou tots els barris i districtes de Barcelona.

La Innovació Socioeconòmica i Economia Social i Solidària en sectors estratègics i clau territorial és la segona de les modalitats a les quals es pot optar en el marc d'Impulsem el que fas, amb un pressupost de 400.000 euros, un import un 60% més alt que en l'anterior edició. El que es pretén amb aquest augment és fomentar la innovació socioeconòmica i l'Economia Social i Solidària (ESS) vinculada al territori. En aquest sentit, aquesta modalitat vol recolzar la creació d'activitat econòmica, donant prioritat al teixit socioempresarial existent i que s'ha vist afectat per la Covid-19.

El foment de l'ocupació de qualitat al territori és la tercera modalitat que contempla el programa per impulsar l'economia de la ciutat. Amb un crèdit inicial d'un milió d'euros, aquest àmbit vol generar nous llocs de treball, a través d'iniciatives o accions innovadores adreçades a col·lectius especialment vulnerables que puguin estar en situació d'atur. Així mateix, es vol promoure l'ocupació de qualitat a la ciutat a través d'empreses i projectes que apostin per sous dignes i bones condicions laborals. Els projectes poden ser actuacions per orientar l'ocupació, així com propostes per fomentar la formació i la capacitació laboral dels barcelonins i barcelonines, i actuacions en el mercat de treball, que puguin tractar la qualitat de l'ocupació i que abordi la precarietat laboral. D'altra banda, els projectes que es presentin a aquesta modalitat han d'incorporar la perspectiva de gènere de forma transversal.

Un altre àmbit del programa es destina a desenvolupar projectes, iniciatives o actuacions que fomentin el turisme responsable i sostenible al territori, amb 200.000 euros, unes propostes que han de servir per impulsar l'activitat econòmica, així com el foment de l'emprenedoria i l'empresa responsable. Tanmateix, els projectes han de fomentar la creació i promoció de l'ocupació de qualitat, la generació de nova activitat i l'arrelament del turisme en els barris i districtes de la ciutat.

La modalitat cinc del programa és la de Barcelona Capital Mundial de l'Alimentació Sostenible, coincidint que aquest 2021 se celebra aquesta capitalitat a la ciutat. L'objectiu d'aquest àmbit d'actuació, dotat amb 500.000, pretén impulsar els projectes o iniciatives socials o empresarials que apostin per avançar cap a un canvi del model de consum que el faci més responsable. En especial, des de Barcelona Activa també es volen impulsar projectes que garanteixin una alimentació sana, justa i sostenible a la ciutat. Aquesta modalitat és una renovació de la categoria de models agroalimentaris sostenibles en convocatòries anteriors.

En penúltim lloc, i de nova creació davant l'augment de la demanda dels ciutadans en aquest àmbit, és la modalitat sis, destinada a fomentar els centres de distribució urbana de mercaderies d'última milla, i que compta amb un pressupost de 250.000 euros. El propòsit de la modalitat és millorar l'eficiència i reduir l'impacte del repartiment urbà de mercaderies, promocionant iniciatives de repartiment en vehicles de zero emissions.

Per últim, la modalitat set, també de nova creació, és la d'Indústries creatives en el territori, amb valor de 250.000 euros per projectes creatius. Aquest àmbit respon a l'estratègia d'apostar per les indústries creatives i culturals com a motor econòmic de la ciutat de Barcelona. En aquest sentit, l'objectiu d'aquesta modalitat és el de desenvolupar projectes, iniciatives o actuacions en aquest àmbit que facin de palanca de nova activitat econòmica, fomentin l'emprenedoria i empreses responsables, i promogui l'ocupació de qualitat i activitat creativa i cultural arrelada als territoris.

Una trajectòria que suma prop de 400 projectes i 9,4 milions d'euros

Els barris de la ciutat han estat prolífics durant el període 2017-2020 s'han finançat 392 sorgits dels diferents districtes de Barcelona, amb una inversió de 9.395.000 euros en entitats i projectes de cada zona. Cada projecte ha rebut 24.000 euros de mitjana per finançar-se i començar la seva activitat. Tots aquests projectes impacten positivament en els barris i la ciutadania. Gairebé 15.000 persones i 3.000 empreses i entitats han estat destinatàries de l'activitat de les iniciatives finançades, i prop de 1.000 persones han estat contractades per dur a terme els projectes.

Durant el 2020, molts dels 127 projectes de l'Impulsem el que fas van ser iniciatives vinculades als barris. Algunes de les iniciatives són aquestes: ‘El barri m'ocupa’ va ser una formació ocupacional a la Zona Nord adreçada a joves en edat laboral amb especials dificultats d'inserció; Al Barri Gòtic es va impulsar ‘L'Obrador d'impactes’, un obrador per a la producció i venda de productes de pastisseria on el personal contractat són persones sense llar; ‘Caixa d'Eines – Caixa de Feines’, és un espai per compartir objectes necessaris de la vida quotidiana; i en la línia trobem la 'Biblioteca de les coses', un projecte que proposa un servei de préstec temporal d'objectes d'ús domèstic.

Qui es pot beneficiar del programa?

Els beneficiaris d'aquest programa poden ser les persones treballadores autònomes, les empreses i entitats, inclosos comerços i serveis de proximitat, en qualsevol de les set modalitats convocades.

Les subvencions que cobreixen el 80% del pressupost d'un projecte poden arribar a 50.000 euros, el que suposa un increment de 10.000 euros, ja que l'import màxim de subvenció durant la darrera convocatòria era de 40.000 euros. Les sol·licituds per rebre les subvencions es podran presentar des del 6 d'abril fins al 5 de maig de 2021.