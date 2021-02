Aitona adapta la campanya de floració dels presseguers a les restriccions i la trasllada a les xarxes socials

L'Ajuntament d'Aitona (Segrià) ha decidit traslladar enguany la campanya de Fruiturisme a les xarxes socials degut a les restriccions establertes per la Covid-19 com ara el confinament comarcal. D'aquesta manera, es difondran imatges de l'estat de floració dels presseguers i nectariners perquè la gent pugui continuar gaudint del “mar rosat” que configuren els camps florits del municipi. Aquest any no es faran visites guiades a càrrec de pagesos i veïns tot i que aquelles persones que s'acostin a Aitona podran fer visites per lliure seguint les rutes marcades. En aquest sentit, hi haurà un punt d'informació al poliesportiu i des del consistori es vetllarà pel compliment de les mesures sanitàries i de seguretat com ara evitar aglomeracions.

Aitona es prepara per donar el tret de sortida a una nova edició de Fruiturisme, que l'Ajuntament va posar en marxa el 2012, i que permet gaudir de l'espectacle visual que ofereix la floració dels presseguers i nectariners de la població. Les restriccions i mesures establertes per la Covid-19 han portat enguany el consistori a traslladar la campanya a les xarxes socials, després d'haver-ne d'anticipar l'any passat la finalització arran del confinament decretat en l'inici de la pandèmia. Tot i això, Aitona va rebre prop de 20.000 visitants, pràcticament la mateixa xifra que el 2019.

Sota el lema Aitona, batega en rosa, aquest municipi del Baix Segrià vol que la gent pugui continuar gaudint, ni que sigui en format virtual, del seu “mar rosat” perquè “la natura no s'atura!, ha assenyalat l'alcaldessa Rosa Pujol, durant la presentació de Fruturisme 2021. Des de dilluns, ja que la floració s'ha avançat una setmana respecte a l'any passat, s'han començat a difondre a través del web de Fruiturisme, del de l'Ajuntament d'Aitona i també de les respectives xarxes socials d'Instagram, Facebook i Twitter imatges de l'estat de floració dels presseguers "perquè tothom en pugui gaudir", ha dit Pujol.

Des de l'Ajuntament no es duran a terme com en anys anteriors visites guiades als visitants a càrrec de veïns i pagesos del poble pels camps florits d'Aitona perquè des del consistori es vol evitar "exposar guies i visitants", ha remarcat l'alcaldessa. De totes maneres, aquelles persones que es desplacin fins al municipi, que haurien de ser únicament del Segrià tenint en compte la vigència del confinament comarcal, podran fer visites per lliure, a través de les rutes senyalitzades com ara 'la ruta del presseguer florit' o 'la ruta de la Serra Brisa'. Aquests visitants també podran difondre les imatges que facin a través de les xarxes socials.

Pujol afirma que l'Ajuntament el que no pot fer es prohibir que la gent es desplaci al municipi i, per això, es vetllarà per tal que els visitants complexin totes les mesures de seguretat i sanitàries. En aquest sentit, demana responsabilitat als visitants, especialment, a l'hora d'evitar aglomeracions. Així, els educadors covid que té contractats el municipi controlaran la temperatura dels visitants i els recordaran les restriccions vigents. A la vegada, regidors de l'Ajuntament voltaran per terme per controlar que s'estan complint les mesures sanitàries. També es tancaran algunes finques privades per evitar aglomeracions, amb controls a l'entrada i sortida de les mateixes.

Punt d'informació al poliesportiu

Les persones que acudeixin a Aitona disposaran d'un punt d'informació al poliesportiu municipal on els mateixos regidors els informaran de les rutes que poden fer a peu o en bicicleta per observar la floració dels presseguers i nectariners, ha explicat Pujol. Aquest punt d'informació entrarà en servei divendres, 26 de febrer, i restarà obert, en principi, fins al 14 de març. Així mateix, dues empreses oferiran lloguer de bicicletes i també es permetrà que hi pugui instal·lar alguna parada de productes de proximitat.

D'altra banda, el projecte Fruiturisme manté la campanya, que va endegar l'any passat, d'apadrinament de presseguers i nectariners amb l'objectiu de continuar donant suport als productors de la localitat. En aquest sentit, hi ha diferents modalitats. Per una banda, apadrinar un arbre i anar a collir-se un mateix la fruita té un cost de 50 euros; 70 euros en el cas que prefereixi que li enviïn a casa els préssecs o nectarines de l'arbre apadrinat, i de 90 euros, si a més de la fruita fresca es vol rebre la fruita en conserva o sucs. A més, també hi ha l'opció de l'apadrinament solidari, destinant la fruita a una entitat benèfica.