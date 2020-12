El 3% de les grans empreses del sector dels residus a Catalunya acumulen un 46% dels ingressos

L’Agència de Residus de Catalunya constata en l’informe econòmic d’aquest any que el sector està format majoritàriament per petites i mitjanes empreses. De les 1.178 organitzacions, un 97% són pimes, mentre que el 3% restant són grans empreses. Tot i això, pel que fa a xifres de negoci, l’informe destaca que un 46% dels ingressos del sector provenen de les grans organitzacions. El Valor Afegit Brut (VAB) del sector l’any 2018 va ser de 1.268 milions d’euros, el que representa un 2,9% del VAB industrial de Catalunya. Segons l’estudi, el conjunt de l’activitat relacionada amb la gestió de residus té una “important contribució” en la creació de riquesa econòmica de Catalunya, sobretot a l’àrea metropolitana.

D'acord amb l'estudi, la rendibilitat econòmica del sector se situa al voltant del 5%, en una posició comparable a altres indústries. Al mateix temps, fins a un 78% de la xifra de negoci de la gestió de residus correspon a organitzacions que tenen la seu social a Catalunya. A més, una de cada quatre empreses tenen activitat exterior.

Pel que fa a ocupació, el sector genera 36.163 llocs de treball directes, el que suposa un 6% de l’ocupació industrial de Catalunya. En relació amb el gènere, un 19% són dones. “Les polítiques de gestió de residus hauran d’incorporar les polítiques de gènere”, ha dit el director de la Fundació Fòrum Ambiental, Leandro Barquín. Pel que fa a ocupació indirecta la xifra s’eleva fins als 108.000 treballadors, segons ha afegit el president del Consell Assessor pel Desenvolupament Sostenible (CADS), Ramon Roca. De fet, en aquesta línia, l’estudi comptabilitza 6.121 transportistes que treballen amb el sector.

Amb tot, l’informe conclou que es tracta d’un sector en creixement. Mentre que l’any 1998 representava un 2,1% del VAB industrial de Catalunya, el 2018 aquesta xifra era d’un 2,9%. Segons Roca, aquestes xifres denoten “estabilitat”.

“És un sector clau i estratègic que aporta beneficis econòmics”, ha assegurat el conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, en la presentació de l’informe. El conseller ha celebrat la posada en marxa del clúster de residus, que agruparà el conjunt d’empreses del sector de la gestió de residus, incloent-hi tota la cadena de valor. A més, ha assegurat que des de la Generalitat es treballa per “aprofitar els residus com a recurs”. De fet, Calvet ha explicat que el govern està redactant una nova llei de residus.

El conseller ha assegurat que “és un sector amb una gran responsabilitat ambiental i econòmica” i ha afegit que la gestió de residus té com a repte de futur treballar per aconseguir una economia “més circular”. En aquesta línia el director de l’Agència de Residus de Catalunya ha parlat de la necessitat de “no parlar de residus, sinó de recursos en constant circulació”. En la presentació de l'informe també hi ha participat el director d'operacions d'Inèdit Innovació, Ramon Farreny, qui ha estat un dels encarregats de l'estudi.