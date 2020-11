Barcelona va ser la ciutat europea on més es va reduir la contaminació de l'aire durant el confinament. Segons una estimació de l'Agència Europea del Medi Ambient (AEMA), a la capital catalana van disminuir un 59% les concentracions de diòxid de nitrogen contaminant d'entre el 15 de març i el 30 d'abril, liderant el rànquing europeu en reducció de la pol·lució, seguida de Milà amb un 54% menys i Marsella amb un 49%. Preguntat per l'impacte de la zona de baixes emissions a Barcelona, que va entrar en vigor a principis del 2020, l'eurocomissari de Medi ambient, Virginijus Sinkevičius, ha assegurat que és "massa aviat" per veure si aquesta mesura ha contribuït a disminuir la contaminació.

“És massa aviat per fer aquesta anàlisi”, ha afegit el director executiu de l'AEMA, Hans Bruyninckx. Així, ha remarcat que la reducció detectada fins ara està vinculada a les restriccions per la Covid-19. De fet la zona de baixes emissions va entrar en vigor a principis del 2020, però fins al setembre no es van començar a posar multes. La Comissió Europea va decidir el 2019 portar als tribunals de la UE a Espanya pel nivell de contaminació a Barcelona, el Vallès, part del Baix Llobregat i Madrid.

A banda d'analitzar preliminarment la caiguda de les emissions aquest 2020, l'AEMA ha publicat aquest dilluns un informe sobre la qualitat de l'aire a Europa el 2018. Basant-se en les dades de fa dos anys, l'agència calcula que a Espanya cada any moren prematurament 30.000 persones per la contaminació de l'aire. L'AEMA atribueix aquesta afectació a l'elevada quantitat de diòxid de nitrogen (NO2) i d'ozó troposfèric (O3) a l'Estat, que superen la mitjana europea.

Millora en l’última dècada

L'Agència Europea del Medi Ambient ha detectat una notable millora en la qualitat de l'aire a Europa el 2018, en comparació amb els últims deu anys. Des del 2000, s'han vist reduccions significatives en les emissions de contaminants atmosfèrics claus procedents del transport o dels subministres d'energia i reduccions més lentes en les emissions dels edificis i l'agricultura. Aquestes millores s'atribueixen a la implementació de polítiques ambientals i climàtiques, si bé la majoria de països europeus encara pateixen contaminació atmosfèrica.



Bulgària, Croàcia, la República Txeca, Itàlia, Polònia i Romania van superar el valor límit de la UE per partícules fines el 2018, mentre que Estònia, Finlàndia, Islàndia i Irlanda van tenir concentracions per sota dels valors de referència de l'OMS. Malgrat els problemes de qualitat de l'aire als grans centres urbans, Espanya es troba per sota del llindar màxim exigit per la Unió Europea en concentració de partícules fines i al límit en els valors de referència establerts per l'Organització Mundial de la Salut, que són molt més ambiciosos que els de la UE. En tot cas, Espanya està entre els estats amb millors dades a la UE.

Menys contaminació durant el confinament

Les dades provisionals de l'AEMA pel 2020 estimen que durant el període de mesures de confinament, s'ha reduït fins a un 60% les emissions de certs contaminants de l'aire a Europa. Els països que van reduir més les emissions contaminants de l'aire durant el període de confinament total van ser Espanya, Itàlia i França, on les mesures de tancament van ser més severes. En canvi, van disminuir menys a la República Txeca, Hongria i Polònia.