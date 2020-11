Red Eléctrica comença a desmantellar la línia de 110 kV que s’ha compactat amb la MAT a les Guilleries

Red Eléctrica ha començat a desmantellar la línia de 110 kV que s'ha compactat amb la MAT a les Guilleries. Els treballs, que porta a terme Endesa per encàrrec de la companyia, es fan amb l'ajuda d'un helicòpter. Duraran quatre mesos i permetran retirar 74 torres situades entre Osona i la Selva. En total aquesta antiga estesa s'estén al llarg de 17,8 quilòmetres.

El delegat de Red Eléctrica a Catalunya, José Ignacio Lallana, subratlla que la companyia compleix així un dels compromisos ambientals associats amb la interconnexió. "El territori no guanya més torres elèctriques; però el sistema en surt més reforçat", diu. Després d'aquest tram, l'últim que queda pendent per desmantellar és el de 132 kV entre Sant Julià de Ramis i Santa Llogaia.

El projecte de la MAT portava aparellada la desaparició de quatre línies, que s'han fet passar compactades amb les torres de 400 kV. En total, sumaven uns 90 quilòmetres, repartits entre dues esteses de 220 kV (una de Vic a Bescanó, i l'altra des d'aquí fins a Sant Julià de Ramis), una de 132 kV (des de la subestació de La Farga fins a Santa Llogaia) i una de 110 kV (que és la que passa per les Guilleries).

Ara fa dos anys i mig, Red Eléctrica va començar a desmantellar la línia de 220 kV entre Bescanó i Sant Julià de Ramis, al Gironès. D'aquí en van desaparèixer 52 torres. I a la primavera del 2019, els tècnics van començar a retirar el centenar de torres de l'antiga estesa de 220 kV entre Vic i Bescanó.

Ara, quan aquests traçats ja són història, la companyia ha fet un pas més. Red Eléctrica ha començat a desmantellar la línia de 110 kV que s'ha compactat amb la MAT a la zona de les Guilleries. En aquest tram, que s'estén al llarg de 17,8 quilòmetres, han de desaparèixer 74 de les antigues torres. L'obra ha començat per la banda d'Osona i, des d'aquí, els operaris saltaran a la part de la Selva. L'antiga línia de 110 kV que ara es desmantella creua quatre termes municipals: Sant Sadurní d'Osormort, Vilanova de Sau, Sant Hilari Sacalm i Osor.

Els treballs, que duraran uns quatre mesos, els porta a terme Endesa per encàrrec de Red Eléctrica. D'entrada, els operaris retiren els cables de l'antiga línia. Després, desmunten cada torre per parts, demoleixen els suports de formigó que les aguantaven i restitueixen el terreny. Per evitar afectacions, sobretot a l'espai del massís, la majoria dels treballs es fan amb l'ajuda d'un helicòpter.

Les mateixes torres

El delegat de Red Eléctrica a Catalunya, José Ignacio Lallana, subratlla que el desmantellament d'aquestes antigues línies s'emmarca dins "el compromís ambiental" que la companyia va adquirir amb la interconnexió de la MAT. Lallana destaca que, a la pràctica, el nou eix dels 400 kV no haurà suposat incrementar el nombre de torres elèctriques damunt el territori.

"Hi haurà els mateixos quilòmetres de línies que ja existien abans, però amb un sistema més reforçat, que aporta més seguretat i qualitat de subministrament", subratlla el delegat de Red Eléctrica. Lallana, a més, afirma que el desmuntatge de les torres es fa "amb aquells sistemes que permeten cobrir tots els estàndards ambientals".



La de 132 kV, pendent



Un cop s'acabi el desmantellament d'aquesta línia de 110 kV, tan sols quedarà un tram pendent: el de 132 kV que s'estén entre la subestació de La Farga, al Gironès, i l'estació conversora de Santa Llogaia d'Àlguema (Alt Empordà). D'aquí en desapareixeran 190 quilòmetres i una cinquantena de suports. I com també passa amb la que creua les Guilleries, els treballs els farà Endesa per encàrrec de Red Eléctrica.



Sigui com sigui, però, els treballs per desmantellar les antigues esteses elèctriques que s'han compactat amb la MAT acumulen retards. Perquè la interconnexió elèctrica amb França va entrar en servei a l'octubre del 2015. La mateixa companyia ja va admetre que els desmantellaments no s'havien fet tan ràpid com s'esperava, però també va precisar que hi havia trams de línies que no es podien desmuntar sense que s'acabessin algunes peces lligades al projecte dels 400 kV (per exemple, la subestació de La Farga en el cas de la de 220 kV Vic-Bescanó o la d'Endesa a Santa Llogaia en el cas de la de 132 kV).