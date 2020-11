L’ACA assegura que s’ha complert gairebé al 100% el cabal mínim del Ter en els tres anys dels acords

L'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) ha afirmat que s'ha complert gairebé al 100% els cabals mínims circulants del riu Ter al llarg dels tres anys de l'acord signat amb entitats naturalistes, regants i agents del territori. Al llarg del 2019, l'aigua que s'ha desviat de la conca del Ter a l'àrea metropolitana de Barcelona ha estat superior als 140 hm3 i la previsió és que aquest 2020 es tanqui a 136 hm3.

L'any 2018 va ser el que menys aigua es va derivar a Barcelona amb 135 hm3. Aquestes xifres contrasten amb els 213 hm3 transvasats el 2005 o els 204, el 2007. Aquest descens es deu a l'augment d'aigua regenerada i a l'increment en la producció d'aigua dessalinitzada (entre el 2018 i el 2019 s'han arribat a generar 56 hm3).

En paral·lel, la Generalitat ha seguit treballant en l'ampliació de la planta dessalinitzadora de la Tordera, que ha de passar dels 20 als 80 hm3/any. Dins dels acords de la Taula del Ter, també es van acordar diverses mesures per millorar el funcionament de les potabilitzadores del sistema ATL, concretament les d’Abrera (Llobregat) i Cardedeu (Ter).

En el juny de 2020 s’ha licitat la redacció del projecte constructiu per millorar la potabilitzadora del Ter i pel que fa a la potabilitzadora del Llobregat (Abrera), s’ha redactat el projecte de remodelació dels filtres de la planta i està en licitació l’estudi d’alternatives per optimitzar la seva qualitat de tractament.

També s’estan potenciant actuacions de millora a les plantes potabilitzadores de l’àmbit metropolità de Barcelona, amb l'execució dels treballs per a la separació de les dues línies de tractament a Sant Joan Despí, amb els estudis per incrementar la capacitat d’extracció de la planta. Pel que fa a la potabilitzadora del Besòs, s’ha iniciat un estudi per incrementar les extraccions d’aigua.

Durant l’estiu de 2019 es va dur a terme una campanya de demostració al tram final del riu Llobregat, aportant aigua regenerada. Amb aquesta campanya s’han obert noves línies de treball i està previst plantejar una segona campanya. Paral·lelament, s’ha incrementat l’ús de l’aigua regenerada a Catalunya en el darrer any, passant dels més de 30 hm3 de 2018 als més de 39 reutilitzats durant el 2019.