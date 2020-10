Ecologistes i pagesos s’oposen a la variant de Torroella i la veuen com “el primer pas d'una autopista a la Costa Brava”

Ecologistes i pagesos s'oposen al projecte de variant de Torroella de Montgrí (Baix Empordà), que preveu fer un nou pont sobre el Ter, i la veuen com "el primer pas cap a una autopista de la Costa Brava". Sostenen que la nova carretera trinxarà la plana agrícola, que "atempta" contra la defensa del paisatge i que el projecte és del tot "inadequat", perquè només traurà un 10% del trànsit que es dirigeix cap a Torroella i, des d'aquí, a l'Estartit. Les entitats i la pagesia han presentat al·legacions a l'estudi que Territori ha tret a informació pública i reclamen que, en comptes d'una nova carretera, s'opti per millorar les ja existents. Engeguen una campanya d'adhesions i reclamen als ajuntaments que s'hi sumin aprovant mocions en contra.

Aquest estiu, el Departament de Territori va treure a exposició pública els estudis informatiu i d'impacte ambiental de la nova variant de Torroella de Montgrí. De les dues alternatives proposades, l'escollida és fer un nou vial que connecti la Gi-643 amb la C-31, i que inclou un nou pont sobre el Ter a Ullà (Baix Empordà). Es preveu que l'obra suposi una inversió de 28 milions d'euros (MEUR).

Entitats ecologistes i pagesia, però, han fet front comú contra la nova infraestructura i hi han presentat al·legacions. Sostenen que el projecte és "innecessari, inoportú i inadequat" i que –sobretot- la variant no solucionarà els taps d'ampolla que es creen a l'estiu en aquesta zona de l'Empordanet.

Les al·legacions les signen la plataforma SOS Costa Brava, el sindicat Unió de Pagesos i les entitats ecologistes Gent del Ter, l'Associació de Naturalistes de Girona (ANG) i Iaeden-Salvem l'Empordà. Tots ells fan una esmena a la totalitat del projecte, tant a una alternativa com a l'altra, i sostenen que la nova variant és "una primera passa molt perillosa cap a una futura autopista de la Costa Brava".

El trànsit hi continuarà essent

El portaveu de l'ANG, Raúl Domínguez, explica que, ja d'entrada, l'estudi sobre fluxos de trànsit en què es basa el projecte està mal fet. "Es va fer al novembre, quan el problema es dona durant els mesos d'estiu; a més, no es va avaluar el trànsit que va cap a l'Estartit, que obligatòriament ha de passar per dins de Torroella", concreta Domínguez.

Els ecologistes sostenen que el nou vial no suposarà cap solució, perquè no traurà el gruix de vehicles que passen pel municipi. "Amb l'alternativa escollida, s'estima que tan sols es reduiria un 11% del trànsit que va cap a l'Estartit; és a dir, un de cada deu cotxes", diu el portaveu de l'ANG. "I amb la que s'ha rebutjat, perquè té un gran impacte, aquest percentatge se situava al 17%", concreta.

Afectacions al paisatge i a la plana agrícola

Entitats i pagesia també subratllen que el nou vial de la C-31 entra en contradicció amb la defensa del paisatge. I més, en una zona sensible com és la plana de l'Empordanet. "Hi ha hàbitats protegits i espècies amenaçades, com el turó", explica Domínguez.

I sobretot, ecologistes i pagesos critiquen que la nova carretera trinxarà de manera "irreversible" la plana agrícola del Baix Ter i comprometrà part de la IGP Poma de Girona (perquè bona part dels camps que desapareixeran són de pomeres). "De nou, la Generalitat fa ús d'un espai agrari per desenvolupar una nova infraestructura que serà molt agressiva per al territori, i suposarà un greuge important per als productors de poma", diu el coordinador d'Unió de Pagesos a les comarques gironines, Narcís Poch.

Alternativa zero

A les seves al·legacions, les entitats i la pagesia proposen una nova alternativa a Territori: millorar la xarxa de carreteres ja existent. La bategen com a "alternativa zero" i sostenen que ampliant calçades, eixamplant vorals i elevant el ferm en alguns trams que ara són inundables, s'aconseguiria reduir la problemàtica actual.

"Més que una variant, pensem que se'ns està plantejant un tram d'autopista de la Costa Brava", critica el portaveu de Gent del Ter, Pere Llos. A més, Llos també subratlla que la millora de la xarxa viària s'ha d'acompanyar amb l'impuls d'un pla de mobilitat sostenible a Torroella de Montgrí, un document que el consistori ja té damunt la taula. "Millorant la fluïdesa a les entrades municipi i fent que no passin tants vehicles pel centre, a més d'habilitar aparcaments dissuasius, aconseguiríem també millorar l'espai urbà i el comerç", sosté el portaveu de Gent del Ter.

Els ecologistes i la pagesia animen la ciutadania a sumar-se a les seves al·legacions. I també han enviat una moció als ajuntaments de la zona perquè la debatin als plens i l'aprovin, oposant-se al projecte. De moment, ja compten amb el suport de l'Ajuntament d'Ullà, que també s'ha mostrat contrari a la futura variant i també hi presentarà al·legacions en el mateix sentit; és a dir, demanant que es millori la xarxa de carreteres ja existent.