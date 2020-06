Barcelona té una nova estació a la Meridiana per controlar la qualitat de l’aire

Barcelona té una nova estació a l'avinguda Meridiana per controlar la qualitat de l'aire, que s'afegeix a les 11 ja existents. En els propers mesos estarà en període de proves per ajustar els paràmetres abans d'incorporar-se a la xarxa de vigilància. L'objectiu és ampliar la representativitat de les mesures de contaminació que es prenen en diferents vies de trànsit, però amb una casuística diferent a la trama urbana del centre de la ciutat, que es mesura a l’estació de l’Eixample i a la de Gràcia.

Els valors de contaminació de l’aire que recullen aquestes estacions no només determinen la contaminació de la zona on estan ubicades físicament, sinó que funcionen com a mostra representativa de diferents àrees amb unes determinades condicions d’emissió i dispersió de contaminants en diferents punts de la ciutat.

A més, la xarxa de vigilància es complementa amb una unitat mòbil equipada amb analitzadors automàtics, captadors manuals i una estació meteorològica. La funció de les unitats mòbils és participar en estudis concrets d’avaluació de la qualitat de l’aire, com per exemple l’avaluació abans i després de la implementació de superilles, eixos verds o pacificacions.

Per poder avançar en la millora de la mesura de la contaminació a la ciutat, està previst també en els propers anys reforçar la xarxa actual amb campanyes de mesures amb difusors passius de NO2. Aquestes campanyes es definiran cada any en diferents punts i consistiran a desplegar aquests difusors en zones concretes i determinades amb criteris de representativitat.