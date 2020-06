El canvi climàtic pot alentir fins a un 75% el creixement dels boscos mediterranis de pi blanc

Per contra, "els boscos de zones més àrides i continentals suportarien millor els efectes de les elevades temperatures futures", afirma l'estudi. "Les dades poden ajudar a establir estratègies d'utilització del material genètic del pi blanc en activitats de repoblació, restauració ecològica i migració assistida", i així "reforçar les possibilitats de supervivència de l'espècie enfront els efectes del canvi climàtic", destaca el catedràtic de l'ETSEA de la UdL.

L'estudi, encapçalat pel catedràtic de l'Escola Tècnica Superior d'Agrària (ETSEA) de la UdL, Jordi Voltas, ha analitzat la informació derivada de 14 assajos genètics de pi blanc situats a tota la conca mediterrània per caracteritzar els diferents patrons d'adaptació associats a diferències climàtiques. A partir de models de resposta al clima (precipitació i temperatura ), i integrant la diferenciació genètica existent entre poblacions, s'han projectat els creixement futurs de l'espècie (2071-2100) sota dos escenaris d'emissions de gasos d'efecte hivernacle, moderat (RCP 4.5) i sever (RCP 8.5).

El canvi climàtic pot alentir fins a un 75% el creixement dels boscos costaners de pi blanc (Pinus halepensis) de la Mediterrània des de l'actualitat fins a finals del segle XXI. Així ho assenyala un estudi liderat per la Universitat de Lleida (UdL) que acaba de publicar la revista internacional New Phytologist. En la recerca també han participat investigadors i investigadores del Centre de Recerca Forestal (CIFOR) de Madrid, la Missió Biològica de Galícia (CSIC), Suïssa, Itàlia, el Marroc, Israel i els Estats Units. En canvi, els boscos de zones més àrides i continentals "suportarien millor els efectes de les elevades temperatures futures", segons sosté l'estudi.

