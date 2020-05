SOS Costa Brava torna a sortir al carrer per denunciar els projectes urbanístics que tiren endavant en ple confinament

SOS Costa Brava ha tornat a sortir al carrer per denunciar l'actitud d'alguns ajuntaments que han tirat endavant projectes urbanístics polèmics durant el confinament. L'entitat ecologista, que agrupa diverses associacions, assegura que l'estat d'alarma s'ha utilitzat per seguir construint alguns dels projectes sense cap oposició veïnal, ja que no han estat permeses les manifestacions. "Els ajuntaments de la Costa Brava han seguit donant llicències d'obres i s'ha continuat edificant a bon ritme, destruint el litoral", assenyala l'advocat Eduard de Ribot. Per això han organitzat tres concentracions en tres poblacions amb projectes polèmics; la Pineda d'en Gori de Palamós, Sa Riera de Begur i Cap Roig a Calella de Palafrugell.

Triple acció per part de la plataforma SOS Costa Brava per denunciar l'actitud d'alguns ajuntaments del litoral gironí. En blocs de deu persones i mantenint les mesures de seguretat, s'han concentrat en tres localitats baix-empordaneses on s'estan tirant endavant diversos projectes urbanístics polèmics. A les 10 del matí, equipats amb mascaretes de l'entitat, s'han trobat davant de la Pineda d'en Gori, a Palamós, on està previst que s'aixequin dotze xalets i 43 apartaments en "l'últim pulmó que queda arran de mar" en aquesta zona.

A més, des de SOS Costa Brava critiquen que l'ajuntament aprovés per junta de govern el pla per urbanitzar aquest espai, un dia abans de l'entrada en vigor de l'estat d'alarma. Això significa, d'una banda, que l'oposició no va poder dir-hi la seva, i de l'altra, que els veïns no han pogut protestar fins setanta dies després, quan la regió sanitària de Girona ha entrat a la fase 1. L'advocat de l'entitat, Eduard de Ribot, no entén "quina pressa hi ha" en tirar endavant aquest projecte i assegura que, com en molts altres casos el consistori ha aprofitat la situació de confinament per seguir endavant.

"Els ajuntaments de la Costa Brava han autoritzat urbanitzacions i han donat llicències d'obres. Les construccions han seguit a bon ritme destruint el territori durant aquest temps. Ara que tothom està pendent de coronavirus nosaltres volem cridar l'atenció de tothom en relació al coronavirus de la Costa Brava que és seguir urbanitzant", assenyala De Ribot.

Després de l'acció a Palamós els concentrats s'han desplaçat fins a Begur on hi havia més activistes. Allà s'han queixat que l'ajuntament intenta col·locar urbanitzacions on ja no n'hi caben més. Una de les zones que més preocupa és la de Sa Riera. Per això, s'han desplaçat fins a les portes del consistori per llegir un manifest i qüestionar "a qui serveix l'ajuntament?".

La Caixa i Cap Roig

La tercera parada dels ecologistes ha estat davant de l'Ajuntament de Palafrugell. Allà s'ha reclamat que el consistori "escolti" els veïns i les entitats ecologistes en relació dos projectes concrets. D'una banda el de Cap Roig que inclou un auditori i que està vinculat a La Caixa. Es tracta d'una edificació que SOS Costa Brava porta denunciant des de fa temps.

També han reclamat que es preservi tota la zona boscosa que es troba propera a la Platja del Canadell de Calella de Palafrugell. "No es pot aprofitar aquesta situació complicada que es viu actualment per tirar endavant aquests projectes", assenyala de Ribot. Per la seva banda, la membre de l'entitat Zeta Figa ha destacat que estan davant de tres casos "ben diferenciats" però que tenen una cosa en comú malgrat ser de municipis diversos: "Tots tres projectes no tenen ni cap ni peus, i hem de seguir protestant", ha conclòs.