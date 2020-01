Científics internacionals adverteixen del risc "real i potencial" dels contaminants emergents en l'aigua

c/ Lepant 281. Barcelona

A banda, el grup assenyala que cal una revisió "exhaustiva" de la legislació actual per introduir mesures "proactives" que avaluïn l'augment d'aquests contaminants i garanteixin la sostenibilitat del cicle de l'aigua amb aigua apta per a la seva reutilització. En el grup de treball han col·laborat els investigadors Damià Barceló, director de l 'Institut Català de Recerca de l'Aigua (ICRA) , Javier Marugán, professor i investigador de la Universidad Rei Juan Carlos, i Ignasi Rodriguez-Roda investigador del ICRA i profesor de la Universitat de Girona.

Un grup de científics internacionals ha advertit del risc "real i potencial" que suposen els contaminants emergents en l'aigua, difícils de monitoritzar i, per tant, de controlar "malgrat la sospita que puguin tenir un efecte advers en la salut humana i dels ecosistemes".

