El Congrés de l'Habitatge exigeix aturar tots els desnonaments i aposta per "expropiar tots els pisos de fons voltor"

El Congrés de l'Habitatge de Catalunya ha aprovat aquest cap de setmana un programa en el qual exigeix aturar tots els desnonaments, s'aposta per "expropiar tots els pisos de fons voltor, bancs i de grans propietaris" i per "punxar la bombolla del lloguer". Clàudia Ruscalleda, portaveu del Congrés, també ha anunciat que engegaran una campanya contra "el fons voltor Divarian, que és un fons del BBVA, i que té més de 30.000 habitatges a Catalunya i afecta a tots els col·lectius, assemblees i sindicats que formen el moviment per l'habitatge".

Una setantena d'entitats i col·lectius en defensa de l'habitatge s'han trobat en el I Congrés de l'Habitatge de Catalunya, que s'ha celebrat a la Fabra i Coats de Barcelona entre dissabte i diumenge. Ruscalleda ha assegurat que ha estat "un èxit rotund", amb la participació de més de 500 persones de diversos col·lectius.

Una de les propostes aprovades ha estat engegar una campanya contra "el fons voltor Divarian. El fons és un cap de turc i el primer a qui posem el punt de mira, però serà el primer de molts que cauran. Seguirem cada dia lluitant fins a les últimes conseqüències per a millorar les nostres condicions de vida", ha indicat.



Preguntada per com es concretarà la campanya contra Divarian, Ruscalleda ha manifestat que al Congrés han compartit "diferents estratègies de lluita i eines que ja han utilitzat". Però la concreció de les accions les donaran a conèixer a la conferència que faran a principis de desembre. Allí concretaran també les accions per tirar endavant els punts del programa aprovats. Una conferència oberta a la qual convidaran les diverses administracions, així com ciutadans.



El Congrés s'ha estructurat en diferents ponències dedicades a analitzar la conjuntura; traçar una estratègia ofensiva i definir quins són els "enemics" prioritaris del moviment; dissenyar mobilitzacions i campanyes; pactar un programa unitari i buscar formes d'organització conjunta com "l'organització de veïnes per blocs o la vaga de lloguers".



Ruscalleda ha manifestat que el Congrés ha estat un primer espai de trobada en el qual s'han posat d'acord per consensuar uns punts. "És només el principi d'una lluita d'un moviment que s'ha unit. És la primera vegada que ens hem trobat totes i seguirem treballant conjuntament".



Per a participar en el congrés es requeria ser una organització de base que treballi per defensar un habitatge digne. Entre els inscrits hi ha hagut organitzacions de veïns i sindicats d'habitatge de totes les demarcacions catalanes, tot i que més d'una trentena són de l'àrea metropolitana de Barcelona. Ruscalleda ha explicat que, entre els col·lectius que hi ha participat, hi ha sindicats de llogateres, de barri i d'habitatge grups, xarxes i col·lectius de plataformes afectades per la hipoteca.