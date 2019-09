SETEM Catalunya engega una campanya per fomentar la compra pública “responsable” d'electrònica

SETEM Catalunya acaba d'engegar una campanya que amb el nom ‘Universitats en acció’ vol garantir la compra pública responsable d'electrònica a les Universitats. Així, es demana a les comunitats universitàries, alumnes, PAS i professorat, que es mobilitzin perquè els centres formin part de la fundació Electronics Watch, una organització independent que treballa per millorar les condicions laborals de la indústria electrònica mitjançant el monitoratge amb la participació activa de les persones treballadores i el “poder” de la compra pública.

SETEM recalca que la compra pública d'equipaments electrònics és una de les despeses més importants de les institucions públiques, sobretot acadèmiques, i que provenen “molt sovint” de maquiles electròniques, que consideren “fàbriques d'explotació laboral”.

L'ONG alerta que en aquestes fàbriques els treballadors cobren “salaris de pobresa” per jornades de treball excessives en fàbriques perilloses per a la seva salut a casa dels productes tòxics que s'hi manipulen. SETEM denuncia també que el treball forçós i la repressió sindical són alguns dels “abusos de drets humans” en aquests centres de treball.

Des de SETEM Catalunya es vol aconseguir que les universitats, a través del Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC), les universitats públiques catalanes tenen contractes milionaris que acaben beneficiant a les grans marques responsables de les vulneracions sistemàtiques de drets humans. Per això, defensen les compres a través d'Electronics Watch, una fundació que proporciona al sector públic un monitoratge independent de les condicions de treball a les fàbriques dels productes electrònics que contracta, i en combina el poder de compra per tenir més incidència per a fomentar el treball decent en el sector.

Per augmentar la incidència social i política, SETEM ha editat una guia d'activisme adreçada al moviment estudiantil català que recull els coneixements i les eines necessàries per tal d'amplificar la mobilització a les universitats de Catalunya, a través de xerrades i tallers sobre la temàtica, anuncis a l'aula, difusió a xarxes socials i mitjans de comunicació universitaris, entre altres accions.