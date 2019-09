L'ecoturisme, punta de llança per revertir la concentració de la meitat de l'activitat durant quatre mesos

La temàtica d'aquesta edició 2019 serà "Ecoturisme tot l'any". El Govern vol convertir l'ecoturisme -un model de negoci basat en el coneixement i preservació d'espais naturals, la sostenibilitat, la sensibilització i el desenvolupament local-, en la punta de llança a partir de la qual poder revertir l'actual estacionalitat del sector. A Catalunya, el 47% de l'activitat es concentra només en quatre mesos i en zones com les Terres de l'Ebre, aquest percentatge és encara més alt. Aquest serà el principal eix de debat sobre el qual girarà la segona edició del Fòrum ENS (Ecoturisme, Natura i Sostenibilitat), que tindrà lloc a Deltebre (Baix Ebre) els pròxims 23 i 24 d'octubre i comptarà amb la participació d'uns 200 professionals d'arreu del país.

Creix a ritmes d'entre el 5 i el 7% -tres vegades més que el turisme convencional-, arrossega uns 8.000 milions de visites anuals als diferents espais naturals del món i genera un impacte econòmic de més de 600.000 euros l'any, segons ha precisat Bono. Tot i que a Catalunya no hi ha dades concretes al respecte, el Pla estratègic del Turisme 2018-2022 té en l'ecoturisme un dels vectors principals per poder trencar l'eterna estacionalitat del sector i distribuir millor els fluxos turístics, de forma descentralitzada tant temporalment com sobre el territori. Es tracta, ha precisat, no només una aposta per la sostenibilitat, a més de donar a conèixer i preservar espais naturals i protegits. És un turisme que té un component de sensibilització i educació, a més de dinamitzar econòmicament les comunitats locals.



El Fòrum ENS discutirà aquest aspectes i ha de contribuir a aportar noves idees. "L'objectiu passa per activar mesos com abril i maig o octubre i novembre. Mesos en els que el nivell d'activitat podria ser més alt del que és. Caldria trobar quins productes i serveis, a qui adreçar-li, a quin segment mercat perquè en aquests extrems, ultrapassant el 47% d'activitat al tram central, tenim la possibilitat de créixer", indica Bono. És el període que va de juny a setembre, tots dos inclosos. Un comportament que, en territoris com les Terres de l'Ebre, s'accentua, segons Bono, per basar-se en el mercat nacional.



Els arguments potencials per convèncer els visitants per fomentar aquest eixamplament de la temporada, hi són. "Catalunya i, singularment, les Terres de l'Ebre tenen coses, que expliquen la potencialitat d'això. El nostre territori té un nivell de protecció del 30 i poc per cent. Déu n'hi do els espais que poden ser d'interès", reflexiona Bono. Un percentatge encara superior en el cas de les Terres de l'Ebre, admet, tot recordant que és un territori que ja ha incorporat aquests elements al seus atributs de marca a l'hora de captar l'atenció dels mercats. A més, en un 40% dels turistes que visiten Catalunya les activitats vinculades amb l'àmbit natural han tingut un pes primordial en la decisió.



"Turisme tot l'any" serà, de fet, el lema amb el qual se celebrarà el Fòrum ENS en el qual hi participaran 200 professionals del sector públic i empreses privades d'arreu del país. La trobada ofereix un programa amb 35 ponències, taules de debat, sessions de treball participatives així com una àgora de projectes, entre d'altres activitats. Destaca la presència de l'arquitecte mexicà Héctor Ceballos-Lascurián, el pare del concepte ecoturisme.



Impulsada per la Taula d'Ecoturisme a Catalunya –ens participatiu público-privat- compta amb el suport del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona, l'Ajuntament de Deltebre i l'Associació d'Empreses i Activitats Turístiques del Delta de l'Ebre. L'alcalde de Deltebre i president del Patronat de Turisme de la Diputació, Lluís Soler, ha destacat la necessitat que el sector turístic es dotin d'eines per posar en valor els espais naturals i crear nous productes, permetent que les empreses del sector es puguin donar a conèixer i elaborar estratègies per trencar l'estacionalitat.