Les Planes d'Hostoles vol eines per "expulsar" el turisme incívic dels gorgs davant el repunt d'incidències a l'estiu

El paratge natural de les gorgues a les Planes d'Hostoles (Garrotxa), amb sis salts d'aigua fluvials, ha vist repuntar les actituds incíviques durant aquest estiu. Deixalles, persones que fan pícnic en zones no autoritzades, 'botellón' o anar amb els gossos deslligats són algunes de les incidències que estan prohibides segons les ordenances de civisme del municipi. L'Ajuntament ja fa dos anys que contracta dos guardes per fer complir la normativa però reclamen a la Generalitat més eines per controlar i "expulsar" aquest turisme incívic.

Aquest estiu calculen que hauran rebut un 20% més de visitants respecte l'any passat, arribant a les 18.000 persones, en un entorn natural vulnerable.

Les Planes d'Hostoles (Garrotxa) compta amb un patrimoni natural que cada any atrau més turistes. La zona de les gorgues és un dels principals reclams. Amb salts d'aigua distribuïts en diferents punts i la majoria fàcilment accessibles, s'han convertit en una destinació atractiva per a visitants que volen refrescar-se en aquestes aigües i passar-hi el dia.



Fa dos anys, l'Ajuntament va restringir els usos amb l'objectiu de combatre la seva degradació per la massificació de turistes i afavorir la convivència amb els veïns (es trobaven que no podien entrar a casa perquè havien aparcat davant de casa). Des de llavors, a l'estiu s'obre un aparcament de pagament a peu de carretera com a únic espai autoritzat per a vehicles i es prohibeix l'accés amb vehicles als gorgs. L'usuari paga 5 euros per tot el dia i li retornen un euro si porta la bossa amb les deixalles. L'Ajuntament creu que aquesta mesura està funcionant. Aquest any, ja han superat els 5.300 vehicles mentre que l'any passat van ser 4.700. Tot i això, els dos guardes han multat aquest any uns 400 conductors que no han respectat la senyalització i han aparcat en zones prohibides.



"No és que els visitants siguin més incívics que altres anys sinó que, a més gent, més probabilitats hi ha", afirma l'alcalde, Eduard Llorà. Calculen que aquest any hauran rebut un 20% més de visitants respecte la temporada passada, arribant als 18.000. El problema és quan els visiten persones on es creuen que "a la muntanya no hi ha normes i que poden fer el que volen", assenyala Xavi, un dels guardes que s'encarrega de la vigilància. Entre les incidències més freqüents hi ha deixar llaunes, plàstics o productes d'higiene personal. També s'han trobat amb persones que feien pícnic, tenien música alta, feien 'botellón' o que anaven amb els gossos deslligats, malgrat que la senyalització informa que tot això està prohibit.



Explica que la seva feina principal és informar i explicar el que es pot fer i el que no però també admet que s'han trobat amb persones que se'ls encaren o es mostren violents i a qui, al final, han d'acabar sancionant. "Els sobta trobar-se dos guardes uniformats i hi ha un cert rebuig; d'altres usuaris, en canvi, agraeixen moltíssim la feina que fem". Durant aquest estiu han posat una cinquantena de sancions per actituds incíviques. Les sancions van dels 100 euros als 300 euros en funció de la gravetat.



L'alcalde creu que cal fer un pas més enllà i reclama més eines a la Generalitat per poder fer complir la normativa i "expulsar" el turisme incívic que no respecta el medi natural. "Igual que en un museu, no es pot robar un quadre aquí s'ha de respectar i cuidar l'espai natural", afegeix Llorà. Des del consistori creuen necessari delimitar els aforaments i regular millor l'accés i usos al medi i recorden que no ho poden fer sols perquè no tenen Policia Local. El batlle també subratlla que aquesta problemàtica afecta a altres zones de Catalunya i que acostuma a passar en municipis petits.



Els últims estudis tècnics de la Fundació Emys indiquen que la qualitat ambiental ha millorat des de la restricció dels accessos. I una part important dels visitants es mostren receptius amb les mesures. "Entenc que s'hagi de regular per conservar aquesta natura tant impressionant; ho he vist molt ben indicat perquè abans el camí passava pel mig dels horts", afirma en Miquel que ha vingut de Sant Fruitós del Bages (Bages). D'altres en canvi, hi veuen sobretot un ànim recaptatori de l'administració. "Com que és turístic, els ajuntaments s'aprofiten una mica com passa també amb els aparcaments de la Costa Brava", diu l'Antonio de Badalona (Barcelonès).



En general, els veïns valoren positivament les mesures. Segons en Josep, que viu a la zona, "per la gent que ve, que poden arribar a ser 200 persones al dia, encaria hauria de ser més brut" i celebra que la gran majoria sigui respectuosa. Tot i això, es queixa d'alguns visitants que s'emporten la fruita dels arbres que troben pel camí. "Cullen la fruita verda i quan toca ja no n'hi ha", afegeix.



Des de l'Ajuntament recorden que tot el que s'ingressa amb el control d'accessos va destinat a la preservació i manteniment de l'entorn. La temporada d'estiu va finalitzar el 15 de setembre.