Els catalans signen un 23% més d'hipoteques al maig respecte al 2018

Per demarcacions, el nombre d'hipoteques sobre habitatge signades puja a totes les demarcacions però destaca el gairebé 40% d'increment a Tarragona, que passa de 473 hipoteques al maig del 2018 a 659 al maig d'enguany. A Lleida es va registrar un increment del 34,8% fins a les 213; a Girona del 25,6% fins a les 627 i a Barcelona del 20% fins a les 4.543.

El capital prestat va ser 896,8 milions d’euros, un 28,4% més que en el mateix mes del 2018. Al conjunt de l'Estat es van constituir 34.883 hipoteques, un 11,2% més que l'any anterior i un 19,6% més que el mes anterior. Amb aquestes xifres, Catalunya va ser la segona comunitat en nombre d'hipoteques constituïdes, per darrera d'Andalusia (6.572) i per davant de la Comunitat de Madrid (5.816).

El nombre d'hipoteques sobre habitatge signades al maig a Catalunya va créixer un 23% respecte al mateix mes de l'any passat, segons les dades fetes públiques aquest divendres per l'Institut Nacional d'Estadística (INE). Així, al maig es van constituir 6.042 hipoteques sobre habitatge, un 30,3% més que el mes anterior.

