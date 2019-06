El Port de Barcelona provarà sensors per mesurar automàticament els residus que deixen els vaixells

L'start-up 3D Modelling Studio està vinculada a la Universitat d'Arquitectura de Lisboa i ha dissenyat un procediment que analitza ininterrompudament els contenidors, mesura el volum dels residus i els classifica sense haver de tenir inspectors. Segons Jorge Garcia, conseller delegat de l'empresa emergent, amb el programa es poden disminuir els costos que paguen els bucs per la gestió d'aquests residus. La instal·lació del sistema té un cost estimat d'entre 10.000 i 40.000 euros.

El Port de Barcelona provarà un sistema de sensors que mesuren automàticament els residus sòlids que deixen els vaixells en el seu pas per la capital. L'empresa que ha dissenyat el projecte, 3D Modelling Studio, ha guanyat la competició SmartCatalonia Challenge, un concurs impulsat pel Departament de Polítiques Digitals i que en la 4a edició se centrava en la infraestructura portuària

