El Tribunal de Comptes Europeu diu que l'Estat és “una illa energètica” per la falta d'interconnexió elèctrica amb la UE

El Tribunal de Comptes Europeu ha alertat que l'estat espanyol és “una illa energètica” per la falta d'interconnexió elèctrica amb la resta de la Unió Europea. Segons el seu darrer informe sobre energies renovables, els auditors remarquen la poca capacitat de transferència amb la resta de països del bloc que té Espanya, una mesura que pot ajudar a fer "més econòmic" el sector de les energies netes al bloc europeu. D'altra banda, avisa en la seva anàlisi que la capacitat eòlica espanyola està "estancada" des del 2014 i la solar des del 2013 "com a conseqüència de les mesures adoptades per neutralitzar l'elevat suport inicial".

Així, constata que els canvis en el marc jurídic espanyol durant el govern del Partit Popular van "aturar completament la inversió" en aquestes energies renovables. Per això, apunten que Espanya hauria d'accelerar el ritme de creixement del sector per complir amb els objectius europeus.

Segons els auditors, aquestes mesures implantades per l'executiu de Mariano Rajoy van afectar "la confiança dels inversors i van frenar completament" les inversions en aquests sectors.

Malgrat que Espanya és un dels països de la UE amb més hores de sol, té una capacitat solar fotovoltaica de 4.725 MW, mentre que per exemple Alemanya té nou vegades més (42.376 MW). En aquest sentit, el Tribunal ha detectat "insuficiències" a Espanya per impulsar les renovables en zones amb gran potencial com Andalusia.

Segons els auditors, Espanya hauria d'augmentar la seva quota de renovables un 2,8% per assolir l'objectiu europeu marcat per al 2020. Tanmateix, el Tribunal destaca que ho hauria de fer "a un ritme superior" al que ha fet fins ara. La mitjana anual espanyola de creixement de les energies netes és del 0,8%. Per tant, si no canvia, trigarà almenys dos anys més en aconseguir-ho.