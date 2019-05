L'Escola de pesca del Pallars ensenya als més petits a pescar i a conèixer els ecosistemes aquàtics

L'Escola de pesca del Pallars Sobirà, ubicada a Baro, funciona a ple rendiment des del passat 16 de març. Durant aquest temps han passat un total de 23 nens per l'escola amb l'objectiu d'aprendre a pescar i conèixer els ecosistemes aquàtics.

Aquest centre es vol significar per potenciar la pesca sense mort a la comarca i amb aquest objectiu han programat activitats, totes gratuïtes, per als caps de setmana de la temporada de pesca. L'Escola de pesca també vol ser una eina per ajudar a la gent que fa temps que pesca a perfeccionar la tècnica.

Meritxell Cases, tècnica de l'Escola, ha explicat que no tot és pescar i també s'estan preparant campanyes d'educació ambiental per valorar els sistemes aquàtics de la comarca. Totes les activitats que organitza l'Escola són gratuïtes gràcies a un ajut que el Departament d'Agricultura va atorgar a l'Ajuntament de Soriguera.

L'Escola està ubicada a l'edifici de les antigues escoles de Baro. L'Ajuntament va apostar per aquest projecte amb la idea de recuperar la tradició d'aquest esport a la comarca i inculcar-lo als més petits.