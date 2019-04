Barcelona vol prohibir la instal·lació de noves benzineres dins de la ciutat

El govern de l'alcaldessa Ada Colau vol prohibir la instal·lació de noves benzineres dins de la ciutat i pretén limitar-les al voltant de les vies d'accés a les rondes, a les àrees portuàries i a les industrials. Ho ha explicat aquest dilluns la tinenta d'alcaldia d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat, Janet Sanz, després que la comissió de govern hagi aprovat inicialment la iniciativa. Colau vol, amb aquesta mesura, promoure el desenvolupament de la infraestructura necessària per a la Zona de Baixes Emissions que s'implementarà partir de l'any que ve.

És per aquest motiu que permetrà que hi hagi instal·lacions de subministrament elèctric -electrolineres- al voltant de vies principals com la Gran Via o la Diagonal. La mesura, però, l'haurà d'aprovar el ple ja en el pròxim mandat. Al voltant de les vies d'accés a les rondes, les benzineres s'hauran d'ubicar a una distància màxima de 250 metres de l'eix de la via i en vies que formin part de la xarxa viària bàsica i tinguin una amplada de més de 20 metres. Segons el document aprovat inicialment, no s'hi permetrà l'accés directe des de l'eix de les rondes.

Pel que fa a les àrees portuàries, als espais qualificats com a port s'admetran benzineres i instal·lacions amb altres formes d'energia per al subministrament de vehicles propis vinculats a les activitats del mateix port. Finalment, a les àrees industrials s'admetran instal·lacions de tot tipus de subministrament.

Segons ha explicat la tinenta d'alcaldia, queden blindats de tenir noves benzineres els nuclis antics de la ciutat, el Parc Natural de la Serra de Collserola i el Parc de Montjuïc, així com tots els sòls qualificats d'equipament i les zones amb edificacions aïllades plurifamiliar i unifamiliar i els àmbits de conservació de l'estructura urbana.

Un punt de recarrega elèctrica a cada benzinera

A més, la iniciativa preveu que les 105 benzineres ja existents hagin d'incorporar, com a mínim, un punt de recàrrega elèctrica ràpida en un termini màxim de dos anys. L'energia subministrada haurà de tenir garantia d'origen renovable. Segons Sanz, aquesta mesura permetrà, com a mínim, doblar el nombre de punts de recàrrega elèctrica existents a la ciutat en l'actualitat.

Prorrogada la suspensió de llicències

El maig del 2018 el consistori ja va suspendre per un any l'atorgament de llicències per a noves benzineres o per ampliar les existents. Amb l'aprovació inicial d'aquesta mesura, la suspensió de llicències queda prorrogada un any més per tal de continuar amb la tramitació del pla i aprovar-lo definitivament. La intenció del govern de Colau seria aprovar el pla definitivament abans que acabi l'any, un fet que dependrà dels resultats de les eleccions municipals del 26-M.