Nova convocatòria per a comerç de proximitat en locals protegits de Ciutat Vella

La nova convocatòria de Baixos de Protecció Oficial a Ciutat Vella inclou vuit locals destinats a activitats que promoguin el comerç de proximitat als barris del Raval i de Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera. La segona edició incorpora novetats com preus de lloguer més assequibles i contractes de més durada.

Amb l’objectiu de reduir el monocultiu i la gentrificació a Ciutat Vella, la segona convocatòria de Baixos de Protecció Oficial al districte incorpora vuit locals per implantar-hi activitats econòmiques sostenibles i plurals, que contribueixin a dinamitzar el teixit del comerç de proximitat als barris del Raval i de Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera.

La convocatòria inclou dos locals en procés d’adquisició a través del concurs per a la compra de locals privats en el marc del Pla de barris, una iniciativa que es va impulsar durant l’estiu de l’any passat.

La primera convocatòria de Baixos de Protecció Oficial a Ciutat Vella va concloure amb vuit locals integrats al programa “Local local – Baixos de Protecció Oficial”, impulsat conjuntament pel Districte i Barcelona Activa, en el marc del Pla de desenvolupament econòmic de Ciutat Vella.

Les bases de la nova convocatòria prioritzen els projectes de comerç de proximitat, a través d’una puntuació més alta en la fase de valoració. Aquestes iniciatives tindran:

Una reducció del 15% en el preu de lloguer.

Un contracte de lloguer de cinc anys de durada, prorrogable a 2 anys més.

A més, enguany també es donarà prioritat a l’adjudicació de locals per a comerços del barri que estiguin sotmesos a la pressió immobiliària i que podrien veure amenaçat el seu negoci.

També tindran prioritat els projectes que tinguin en compte persones en situació de vulnerabilitat, com dones, joves sense estudis superiors, persones aturades de llarga durada o en situació d’exclusió social.

Les bases del concurs inclouen l’adequació bàsica dels locals per part del consistori, necessàries per a la nova activitat (com instal·lacions o pintura), mentre que les persones adjudicatàries s’encarregaran dels elements específics del negoci, com la decoració, els taulells o els aparadors.