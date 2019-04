La UdG crea una línia de marxandatge tèxtil amb segell social a partir de peces de roba reciclades

La Universitat de Girona (UdG) ha creat una línia de marxandatge tèxtil amb segell social que es farà a partir de peces de roba reciclades. Són sis articles que han dissenyat els alumnes del centre de disseny i moda Qstura (amb seu al Parc Científic) i que es confeccionaran al taller de l'empresa d'inserció social Ecosol de Càritas. A tots hi predomina el color blau –que és el corporatiu de la UdG- però cadascun serà diferent, perquè hi haurà parts que es faran amb retalls de roba reciclada.

Per recollir-la, durant aquest maig hi haurà diferents contenidors de cartró repartits a les diferents facultats, on els estudiants i els membres de la comunitat universitària hi podran dipositar aquelles peces que ja no es posin. "Volem oferir un disseny singular i associar la marca UdG amb els valors d'equitat i justícia social", diu el vicerector de Comunicació, José Antonio Donaire.

La idea de crear aquest nou marxandatge tèxtil va néixer ara fa poc més d'un any. "Volíem allunyar-nos d'aquell que va associat a franquícies, on predomina el logotip, i oferir un disseny singular", ha explicat Donaire. A més, des d'un principi, la UdG va tenir clar que el projecte s'havia d'associar amb els valors de compromís social com a "element nuclear i distintiu", precisa el vicerector.

Per això, la universitat va decidir apostar pel reciclatge. A partir d'aquestes premisses, els alumnes de l'escola de disseny i moda Qstura –centre adscrit a la UdG- han dissenyat els patrons i les diferents peces que formen part de la col·lecció.

En concret, la nova línia la formen sis articles: un targeter, una polsera, una dessuadora, una caputxa (que es pot integrar a la dessuadora), un estoig i una motxilla. En comptes de lluir el logotip de l'àliga, s'ha apostat per incorporar-hi el hashtag #UdGgent. I mai a la part central de la peça, sinó en altres zones més dissimulades. "A més, totes les peces són unisex", precisa la directora de Qstura, Sílvia Castelló.

Contenidors a les facultats

A partir d'ara, un cop acabada la part de disseny i patronatge, la UdG engega la vessant social del projecte. Durant aquest mes de maig, hi haurà diferents contenidors de cartró repartits per les diferents facultats, on els estudiants i la resta de la comunitat universitària (professorat, PAS, PDI) podran dipositar-hi aquella roba que ja no es posin.

Després, totes aquestes peces es portaran al taller d'Ecosol, l'empresa d'inserció social de Càritas, on se'ls donarà una nova vida. Aquí, tot allò que es pugui es reutilitzarà. I per al marxandatge de la UdG només es farà servir aquella roba que s'hagi d'enviar a trinxar. Els retalls que se n'obtinguin seran, precisament, els que permetran personalitzar cada peça. La tela amb el color corporatiu de la UdG es comprarà, però cada article tindrà "una part genuïna que serà diferent, a partir de pantalons, vestits, jerseis i camises que es recullin i que ja no es puguin tornar a fer servir", explica Castelló.

"De mitjana, cada persona llença uns 12 quilos de roba per any; i d'aquests, cap a un 20% es pot destinar a la venda de segona mà", explica la gerent d'Ecosol, Anna Güell. La resta, o bé s'exporta o bé s'envia a trinxar (per donar-li una segona vida a través de la indústria).

Disponibles al setembre

La nova línia de marxandatge estarà disponible al setembre i els preus s'adequaran a la capacitat econòmica dels estudiants. Inicialment, explica Donaire, es farà una producció petita de cada peça i aquest proper curs 2019-2020 servirà com a "prova pilot". "És veritat que aquest tipus de marxandatge té poca sortida, i volem veure si funciona", ha concretat el vicerector. Si la comunitat de la UdG respon, s'anirà generant més estoc.

Tot i que els contenidors per recollir la roba només estiguin un mes a les facultats, la UdG n'instal·larà un altre –en aquest cas, permanent- al Campus de Montilivi. "Durant els darrers anys ens hem centrat molt en el reciclatge del plàstic, però la roba és el segon residu que generem i també volem posar-hi èmfasi", explica la vicerectora de Compromís Social, Sílvia Llach.