Reciclatge 5.0, un projecte que permetrà als ciutadans connectar el seu mòbil al contenidor per fomentar el reciclatge

El centre d’innovació sobre economia circular d’Ecoembes, TheCircularLab, ha presentat a Barcelona una iniciativa pionera en la cura del medi ambient: el projecte Reciclatge 5.0. Amb aquesta iniciativa, i gràcies a la col·laboració de la Generalitat, l’organització busca convertir Catalunya en un sandbox de l’economia circular, és a dir, un entorn real on provar les millors pràctiques en gestió de residus i reciclatge.

La iniciativa ha estat presentada a la jornada Tecnologies intel·ligents al servei del ciutadà, organitzada per la Fundació Fòrum Ambiental i Ecoembes. Una cita que ha comptat amb la presència, d’entre d’altres personalitats, de Damià Calvet, conseller de Territori i Sostenibilitat; Miquel Valls, president de la Cambra de Comerç de Barcelona; Jordi Hereu, ex alcalde de Barcelona; Óscar Martín, conseller delegat d’Ecoembes; i Ramón Roca, president de la Fundació Fòrum Ambiental.

Reciclatge 5.0 és una idea de canvi que busca revolucionar i repensar la manera de mobilitzar el ciutadà en qüestions mediambientals amb un projecte únic a Europa. Consisteix en connectar el ciutadà amb el contenidor groc, a través del seu mòbil, i mobilitzar-lo perquè recicli més i millor. Tot gràcies a tecnologies com la sensòrica, les apps, la gamificació o el blockchain.

Els ciutadans que vulguin participar en aquesta iniciativa pilot s’hauran d’inscriure en una WebApp. Tots els contenidors/papereres intel·ligents disposaran d’un codi QR i, quan el ciutadà estigui a prop, gràcies a la geolocalització del seu smartphone, serà identificat. Per cada acció de reciclatge, el sistema computarà digitalment a RECICLO,, un sistema de puntuació digital, que permetrà canviar el seu compromís per productes o serveis relacionats amb la sostenibilitat.

El projecte es pilotarà durant el 2019 mitjançant la col·locació de contenidors intel·ligents a Igualada, Sant Boi de Llobregat, Granollers i la comarca del Pla de l’Estany; i amb la instal·lació de papereres digitals a les instal·lacions de l’Hospital Can Ruti o a universitats com la Politècnica de Catalunya i la Rovira i Virgili.

Segons Óscar Martín, CEO d’Ecoembes, “Reciclatge 5.0 és un exemple de com la tecnologia pot aplicar-se al reciclatge d’una manera disruptiva. Amb aquest projecte pretenem buscar nous camins per a seguir incrementant el compromís dels ciutadans”. Tal com explica Martín, després d’un visita a TheCircularLab, la Conselleria de Territori i Sostenibilitat els va animar a provar i pilotar idees innovadores a Catalunya, i aquest projecte n’és el resultat.

TheCircularLabés el primer centre d’innovació sobre economia circular creat a Europa de la mà d’Ecoembes. Nascut al 2017 i situat a Logronyo (La Rioja), el centre busca impulsar les línies d’innovació en l’àmbit dels envasos i el seu posterior reciclatge, estudiant, concebent, provant i aplicant solucions en un entorn real.

Ecoembes és l’entitat sense ànim de lucre que gestiona la recuperació i el reciclatge dels envasos de plàstic, les llaunes i els briks (contenidor groc) i els envasos de cartró i paper (contenidor blau) a tot l’estat espanyol.