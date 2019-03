La Generalitat proposa sancionar amb prop de vuit milions les principals operadores de telefonia

L’Agència Catalana del Consum (ACC) ha obert expedients sancionadors i vol fer pagar 7,9 milions d’euros a les principals operadores de telefonia pel que considera “augments unilaterals” en els preus. Així ho han anunciat el secretari d’Empresa i Competitivitat, Joaquim Ferrer, i la directora de l’ACC, Elisabeth Abad, que han xifrat, companyia per companyia, l’import de sanció que els podria correspondre.

És Telefónica l’empresa que acumula un import més alt de sanció, amb 5.073.519,95 euros; seguida per Vodafone, amb 1.695.063,58 euros; i per Orange Espagne, amb 1.130.002,85 euros. La infracció que imputa l’ACC a les operadores és “la realització de pràctiques abusives adreçades a les persones consumidores”, unes pràctiques que es poden sancionar segons l’article 331-5 de la Llei 22/2010 del Codi de consum, on es titlla la infracció com a “greu”.

En l’article 133, el mateix codi estableix que les infraccions greus “seran sancionades amb una multa d’entre 10.001 i 100.000 euros”, una quantitat que es pot ultrapassar fins assolir el quíntuple del valor del béns o els serveis que són objecte de la infracció. Va ser entre finals del 2017 i començaments del 2018 quan l’ACC va detectar un increment de les reclamacions contra els augments de preus que estaven comunicant les principals operadores de telecomunicacions.

Arran d’aquestes denuncies, la mateixa ACC va difondre un avís en què informava de les condicions amb què aquestes empreses podien modificar les condicions contractuals. El canvi en les condicions, avisaven, només es podia fer “per motius vàlids que estiguin especificats en el mateix contracte i, a més, cal concretar amb claredat i de manera fàcilment comprensible les eventuals modificacions del cost, el motiu i la manera de variar-lo”.

En els mesos de març i abril del 2018, la directora de l’ACC va convocar les tres principals operadores (Telefónica, Orange i Vodafone), per traslladar-los la disconformitat amb aquests augments de preu “unilaterals i injustificats”, a la qual cosa van replicar que estaven emparades per la normativa específica del sector de les telecomunicacions.

Ja en aquell moment es va posar en coneixement d’aquestes empreses que la inspecció de consum duria a terme actuacions, de les quals es podrien deduir expedients sancionadors. Ara, la conclusió de la inspecció ha determinat que aquests augments unilaterals “no s’ajustaven a l’ordenament jurídic que regula les relacions de consum”.