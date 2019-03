“La vaga feminista no s'acaba. Juntes som més fortes”

“Juntes som més fortes, cap pas enrere!” són les paraules inicials del manifest que s'ha llegit a la Plaça Catalunya de Barcelona durant l'acte final de la vaga feminista d'aquest 8 de març (8-M) que ha portat per lema ‘Ens aturem per canviar-ho tot’ i que ha girat entorn a quatre eixos principals: vaga laboral, de cures i de treball no remunerat, de consum i en l’àmbit educatiu i associatiu.

Sofia Bengoetxea, Aissatou Diallo, Natza Farré i Alba Flores han llegit el manifest amb desenes de reivindicacions i que insisteix en la necessitat de continuar la lluita feminista perquè “no n'hi ha prou”. Entre altres reivindicacions, el manifest lamenta una “ofensiva ultraliberal i patriarcal”.

En l'inici de l'acte a la Plaça Catalunya, Itziar Castro i Silvia Albert Sopate han començat l'acte amb el lema “visca visca visca, la lluita feminista”, que de seguida ha rebut l'eco de la plaça. Han dit que se sentien “emocionades de veure tanta energia feminista” però al mateix temps han lamentat que hi faltaven les dones que no estan d'acord amb la vaga, les que han mort a la frontera, entre altres col·lectius.

Reivindicacions a tot el territori

Les quatre capitals de demarcació catalanes han acollit diferents manifestacions en el marc d’aquesta jornada de vaga, la més multitudinària de les quals ha sigut la de Barcelona. Tanmateix, altres ciutats més petites com Manresa, Tortosa, Terrassa o Sant Cugat també han aplegat manifestacions reivindicatives. En total, la Plataforma Vaga Feminista ha coordinat més de 100 punts de convocatòria arreu de Catalunya

A Barcelona fins a 200.000 persones, segons la Guàrdia Urbana, han omplert aquest divendres 8 de març al vespre el centre de Barcelona. La manifestació ha estat encapçalada per un bloc format només per dones provinents de diverses entitats que ha avançat pel mig de la Gran Via des de plaça Espanya i fins a plaça Catalunya.

Girona també ha aixecat un clam a favor dels drets de les dones aquest 8 de març. Unes 10.000 persones han respost a la crida de la Coordinadora de Feminismes Anticapitalista i s'han manifestat pel centre de la ciutat reivindicant la lluita feminista, la igualtat d'oportunitats i criticant que l'actual sistema “explota” les dones. La manifestació ha sortit de la plaça Independència i, passant per Jaume I, ha arribat fins a la plaça del Lleó.

Lleida ha acollit dues manifestacions paral·leles, una convocada per la Marea Lila -a la qual donen suport els sindicats majoritaris UGT i CCOO i diferents entitats feministes- que ha acollit unes 3.000 persones, segons l’Ajuntament de Lleida, i unes altres 300 a la manifestació convocada per la Coordinadora 8-M -que aplega l’entitat Dones Lleida, el SEPC, la CGT i la CNT, a banda d’altres col·lectius. I, finalment, a Tarragona unes 10.000 persones han participat a la manifestació, segons els Mossos d’Esquadra. La marxa ha començat a la plaça Imperial Tarraco a dos quarts de set de la tarda sota el lema ‘Ens volen callades, ara ens sentiran’.

La universitat, on més èxit ha tingut la vaga

El Departament de Treball ha xifrat en un 72,44% el seguiment de la vaga feminista a les universitats fins a les quatre de la tarda. Es tracta d'una dada conjunta de treballadors i estudiants i és la xifra més elevada de les que ha donat el Govern a través d'un comunicat. Segons les dades de Treball, el seguiment ha variat segons els sectors. El seguiment al Metro de Barcelona ha estat del 18,5%.

L'11,87% dels treballadors als centres d'ensenyament públic han secundat la vaga, que ha estat molt elevada entre els estudiants, mentre que el seguiment a la funció pública ha estat del 8,23%. Durant la jornada s'ha registrat una reducció del consum energètic de l'1,57% en comparació amb el mateix període d'aquest dijous.