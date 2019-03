Unió de Pagesos reclama mesures laborals i socials per millorar la gestió de la propera campanya agrària

Unió de Pagesos ha tornat a reclamar al Govern mesures perquè “la pagesia disposi de la mà d'obra necessària per cobrir les necessitats de la campanya” i perquè “les persones que viuen al nostre país i cerquen una oportunitat laboral en el sector agrari puguin accedir-hi en les millors condicions”.

Entre altres propostes, el sindicat defensa la necessitat d'establir un sistema d'autoritzacions de treball “excepcionals” per a col·lectius vulnerables i en risc d'exclusió “que agilitzi els tràmits en el cas de joves tutelats”. Així, demana la reducció del condicionant temporal d'un any per a ofertes de treball, tant per als menors extutelats, com per a persones que no disposen de documentació i participen en determinats programes.

L'organització agrària també defensa que els treballadors agraris “tinguin els mateixos drets als subsidis de desocupació que la resta dels que formen part del règim general”, factor que, segons Unió de Pagesos, “afavoriria l'interès dels treballadors per a les feines del camp”. A més, el sindicat reclama “les eines formatives necessàries per professionalitzar i especialitzar els treballadors agraris”, d'acord amb allò que demanda el sector.

A la vegada, l'organització considera “imprescindible” incentivar amb bonificacions la pagesia per a la contractació de temporers “d'una forma més generalitzada” per als que formin part dels grups establerts en els col·lectius i per als que participin en determinats programes.

Unió de Pagesos ha traslladat la necessitat d'articular aquestes mesures al secretari d'Igualtat, Migracions i Ciutadania, Oriol Amorós, durant la reunió mantinguda aquest dimecres a Lleida, de la mateixa manera que l'organització agrària ha fet en reunions prèvies amb diferents direccions del Departament de Treball.

El sindicat planteja mesures concretes que millorin la gestió de les campanyes agràries a Catalunya, tant des del punt de vista laboral, com social, en la línia del que ja va plantejar el 27 de novembre passat en una reunió amb el conseller de Treball, Chakir el Homrani, la consellera d'Agricultura, Teresa Jordà, organitzacions agràries, sindicats de treballadors i alcaldes de diverses poblacions del Segrià.

A més, Unió de Pagesos reclama a l'Administració de l'Estat l'equiparació de les especialitats de cotització dels petits i mitjans autònoms agrícoles, ramaders i forestals, quan contracten treballadors per compte aliè sotmesos a la cotització en el Sistema Especial per a Treballadors per Compte Aliena Agraris del Règim General de la Seguretat Social. A més, el sindicat reclama que s'aturi la “discriminació” que pateixen els empresaris del sector agrari, “pel no desenvolupament reglamentari de la disposició addicional quarta de la llei 28/2011 de 22 de setembre, quan contracten a temps parcial, i han de cotitzar per la base mínima independentment de les hores treballades, com sí es fa en el cas del règim general”.