El Mobile Social Congress presenta un informe que vincula el risc de suïcidi amb les condicions laborals a la indústria electrònica a la Xina

L’informe, de l’Economic Rights Institute i Electronics Watch, es basa en l’estudi de 167 casos de suïcidi, entresvistes en profunditat a 252 persones treballadores de quatre fàbriques i enquestes a 5.592 persones més. El Mobile Social Congress es clausura aquest dimecres amb una taula sobre compra pública responsable i una sobre reutilització i reciclatge d’aparells electrònics

Dimitri Kessler, investigador de l’Economic Rights Institute, va presentar aquest dimarts al Mobile Social Congress un informe sobre el vincle dels suïcidis i les condicions laborals a la indústria electrònica. Ho va fer en el transcurs de la primera jornada del Mobile Social Congress (MSC) que SETEM Catalunya organitza al Pati Manning fins aquest dimecres coincidint amb la celebració, també a Barcelona, del Mobile World Congress (MWC).

Kessler va intervenir per videoconferència des de la Xina, on està duent l’estudi de les condicions laborals a la indústria electrònica, en el marc del panel “Esclavatge modern, treball forçós i suïcidis en la indústria electrònica”. L’informe, de l’Economic Rights Institute i d’Electronics Watch, vincula les condicions laborals i el risc de suïcidi de persones treballadores en les manufactures del sector a la Xina. L’estudii revela que els casos de suïcidi no només han tingut lloc a Foxconn, el major fabricant mundial de productes electrònics per encàrrec i principal proveïdor de marques com Apple, sinó també a d’altres empreses.

Algunes de les principals causes vinculades al risc de suïcidi a les fàbriques d’electrònica xineses recollides per l’informe són el suïcidi com a forma de protesta col·lectiva, ja que el 48% dels casos es produeixen per pressionar l’empresa perquè respecti els drets laborals de les persones treballadores o com a resposta col·lectiva davant l’agressivitat dels equips de supervisió i de seguretat; les hores extraordinàries obligatòries i les llargues jornades laborals que situen les persones treballadores en un clima de tensió constant o la pressió econòmica, és a dir, que l’empresa imposi multes, denegui la cobertura mèdica en cas d’accident laboral o no accepti la baixa voluntària de les persones treballadores. Per últim, la violència de gènere és també un dels factors associats al risc de suïcidi, en tant que el 16% dels casos registrats són homes que se suïciden després d’assassinar les seves parelles o exparelles.

L’estudi es basa en informes públics sobre 167 casos de suïcidi, entrevistes en profunditat a 252 persones treballadores de 4 fàbriques d’electrònica i enquestes a 5.592 persones treballadores de 44 proveïdors. Segons l’Economic Rights Institute i Electronics Watch, l’informe no busca assenyalar cap empresa en concret sinó posar llum a la connexió entre el fenomen del suïcidi a la feina i les condicions laborals de les persones treballadores, i apunten que l’única forma de resoldre aquesta problemàtica és a través d’una feina conjunta entre les empreses, el Govern xinès, la societat civil i d’altres experts.

El Mobile Social Congress va inaugurar-se el dimarts amb la projecció del documental ‘Projecte Mòbil’, que ja denuncia els impactes socials i ambientals de la indústria electrònica, i una primera taula d’obertura formada per David Llistar, director de Justícia Global de l’Ajuntament de Barcelona; Mireia Roura, d’eReuse; Laia Fargas Fursa, de SETEM Catalunya i coordinadora del Mobile Social Congress; Wouter Tebbens, de Fem ProComuns, i Griselda Casadellà, d’Eticas Foundation. Tots van coincidir en destacar els greus impactes socials i ambientals de la indústria electrònica i la necessitat de canviar de model tant de producció com de consum.

En la mateixa línia, a les dues primeres taules de debat del Mobile Social Congress es van exposar casos concrets de vulneració de drets laborals i ambientals en diferents parts del món. Des de la mineria extractiva vinculada a la indústria electrònica, de la qual es van exposar casos reals de Xile, Zàmbia i Armènia, a l’explotació laboral en fàbriques de la Xina, però també en països de la Unió Europea com la República Txeca o Hongria. Entre les valoracons que van fer els ponents i les persones assistents al congrés hi havia la necessitat que una contractació responsable per part de les empreses i especialment administracions dels països del Nord global puguin repercutir en una millora de les condicions d’explotació tant a les mines com a les manufactures del sector

El Mobile Social Congress acaba aquest dimecres amb dues taules de debat més, una precisament centrada en la compra pública responsable i una altra sobre el reciclatge i reutilització dels aparells electrònics. De reciclate i reutilització, així com de programari lliure, tractava la sessió de tallers d’aquest dimarts, amb una restart party i una install party simultànies. La segona jornada del Mobile Social Congress també tindrà tres tallers per aprofundir des d’un punt de vista més pràctic en els impactes de la indústria electrònica i com des de l’economia social i solidària ja s’està donant sortida a altres models tant de producció com especialment de consum.