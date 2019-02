Un estudi conclou que el Parc Fluvial del Besòs estalvia 23 milions d'euros en despeses de salut pública

Un estudi de l'Institut de Salut Global de Barcelona (ISGlobal) sobre els impactes en la salut de la remodelació del Parc Fluvial del Besòs estima que l'activitat física que s'hi realitza pot contribuir a evitar fins a set morts i sis casos de malaltia per any, sent la demència la que va tenir més casos evitats, un cas anual en les dones i tres en els homes.

L'informe també estima que el parc contribueix a evitar 23,4 milions d'euros a la salut pública. El Parc Besòs atreu prop de 6.000 persones adultes al dia. La meitat de les persones van en bicicleta, el 38% caminen per plaer, el 12% corren i l'1% hi camina per anar al seu lloc de treball o oci. El nou estudi, realitzat en el marc del projecte europeu BlueHealth i publicat a la revista International Journal of Environment Research and Public Health, s'ha fet principalment a partir d'una enquesta del Consorci del Besòs a 1.000 persones adultes el 2015.

Cristina Vert, primera autora de la publicació, explica que "el desenvolupament del Parc Fluvial del Besòs es va realitzar principalment per millorar l'ecologia de l'àrea, però la nostra avaluació demostra que aquesta intervenció també proporciona beneficis de salut a la població que utilitza aquesta infraestructura, al fomentar que es realitzi activitat física", exposa en un comunicat d'ISGlobal.

Per Mark Nieuwenhuijsen, director de la Iniciativa de Planificació Urbana, Medi Ambient i Salut d'ISGlobal, els resultats mostren "l'impacte de la planificació urbana a la salut pública d'una ciutat: una mesura a prioritzar és la regeneració d'ambients naturals en entorns urbans, que facilitin l'accessibilitat per mantenir i fins i tot augmentar el seu ús".

El Parc Fluvial del Besòs és un espai públic ubicat en els últims nou quilòmetres de llera del riu Besòs, formant part del continu urbà de les ciutats de Barcelona, Santa Coloma de Gramenet i Sant Adrià de Besòs. Té una superfície de 22 hectàrees d'ús públic i una vegetació en els dos marges del riu formada sobretot per gespa, amb àrees per caminar i anar amb bicicleta.

L'Institut de Salut Global de Barcelona (ISGlobal) promou la investigació i l'assistència mèdica des de l'àmbit hospitalari (Hospital Clínic i Parc de Salut MAR) i acadèmic (UB i UPF) i és fruit de l'aliança entre La Caixa i institucions acadèmiques i governamentals.