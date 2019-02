FGC connectarà els recintes firals de plaça Espanya i de Gran Via en sis minuts durant el Mobile World Congress

A més, FGC ha establert diferents plans de contingència a les estacions, coordinats amb Mossos d’Esquadra, GSMA i Fira Barcelona, que contemplaran "els diferents escenaris" i actuacions necessàries per fer front a les incidències de mobilitat i seguretat que puguin sorgir. A l’última edició, el congrés va incrementar el moviment de viatgers entre les dues estacions en un 116% arribant a transportar 179.390 viatgers durant els quatre dies.

L'operatiu de reforç que ha dissenyat FGC per absorbir la demanda generada per congrés consistirà en incrementar les circulacions de trens a la línia L8 en 30 circulacions diàries; en doblar la capacitat de la resta de combois, passant dels tres als sis cotxes; en redissenyar la mobilitat als vestíbuls de les estacions de plaça Espanya i Europa-Fira i en reforçar l’atenció al client amb més personal, senyalització, megafonia específica i indicacions a les xarxes socials.

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) connectarà en sis minuts i tres estacions els recintes firals de plaça Espanya i de la Fira Gran Via durant la nova edició del Mobile World Congress (MWC) , que se celebrarà a Barcelona del 25 al 28 de febrer.

