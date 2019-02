Les entitats socials demanen a jutjats, Generalitat i ajuntaments que apliquin la recuperada Llei contra els desnonaments

Les entitats socials catalanes demanen als jutjats, Generalitat i ajuntaments que comencin a aplicar la Llei 24/2015 contra els desnonaments i la pobresa energètica, i fan una crida també als jutjats perquè l'apliquin de forma “exhaustiva” i als advocats i professionals de la justícia i del sector social, perquè l'utilitzin.

Així, en un comunicat, la PAH celebra que el TC hagi acceptat el desistiment del recurs del govern espanyol, després de l'acord signat amb el Govern, i espera la seva publicació al BOE per la seva “plena vigència”. La PAH considera que aquesta publicació no pot demorar-se més d'un mes i considera que hauria de ser “urgent” per la importància social de la seva aplicació immediata. També l'Aliança contra la Pobresa Energètica s'ha sumat a l'exigència.

Per facilitar la tasca dels jutjats, la PAH ha elaborat una “guia bàsica” per a la seva aplicació. Les entitats del grup promotor d'aquesta llei, han assegurat que estaran “pendents i mobilitzats” perquè no es doni cap desnonament, que els grans tenidors cedeixin el seu habitatge i que les administracions públiques protegeixin les persones. Per això, han començat a organitzar mobilitzacions, i el proper 20 de febrer, totes les PAHs de Catalunya es concentraran als jutjats i ajuntaments per exigir l'aturada per llei dels desnonaments de famílies vulnerables.

Aquesta és la primera demanda de la PAH a l'administració, però l'entitat també exigeix que el govern català i els ajuntaments destintin “el màxim” de recursos i esforços perquè s'apliqui plenament la llei, per reallotjar i per mobilitzar habitatge. En concret, a la Generalitat també li demanen que es responsabilitzi que no es vulnera la lli i activi els mecanismes per a la cessió obligatòria. Per la PAH, la falta d'habitatge “ja no pot ser una excusa” i reclama que s'acabin les llistes d'espera a les meses d'emergència.

Als ajuntaments, l'entitat els exigeix posar en pràctica mecanismes per identificar pisos buits i la notificació als grans tenidors de l'obligació de cedir-los. També demanen que se sancionin totes les situacions d'incompliment de la llei, com no haver fet l'oferta de lloguer obligatori i els talls de subministraments a famílies vulnerables.

La Taula del Tercer Sector reclama que es recuperin les lleis socials suspeses

També la Taula del Tercer Sector ha reclamat al Govern que apliqui “de manera urgent i immediata” les lleis socials suspeses fins ara pel Tribunal Constitucional (TC) que garanteixen els drets de les persones en l'àmbit de l'habitatge.

Es tracta de les mesures urgents per fer front a l'emergència habitacional i de la Llei de mesures de protecció de dret a l'habitatge de les persones en risc d'exclusió residencial. La Taula considera aquestes lleis “imprescindibles” i subratlla que el dret a l'habitatge és “fonamental per assegurar-ne d'altres”, com ara el dret al treball, el dret a la salut o el dret a l'educació, entre d'altres.

Així mateix, la Taula del Tercer Sector Social insta a recuperar la resta de lleis socials encara tombades pel TC, com la Llei del Codi de consum de Catalunya per a la millora de la protecció de les persones consumidores en matèria de crèdits i préstecs hipotecaris, vulnerabilitat econòmica i relacions de consum; la Llei de l'impost sobre els habitatges buits i de modificació de normes tributàries, la Llei d'Urbanisme o la de l'Agència Catalana de Protecció Social.