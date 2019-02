Mataró premiarà els barris que augmentin la recollida selectiva amb sortides escolars i d'altres projectes comunitaris

L’Ajuntament de Mataró premiarà la implicació dels ciutadans per fer créixer la recollida selectiva dels residus amb sortides culturals gratuïtes per als escolars, o altres projectes comunitaris triats pels propis veïns. La regidoria d’Espais Públics ha presentat el projecte Mataró cívica i activa, que vol incentivar de manera innovadora la recollida selectiva perquè la ciutat s’aproximi als objectius plantejats per la Generalitat de cara al 2020.

Mataró, com la resta dels municipis catalans, estan obligats a assolir al 2020 l’objectiu del 60% de recollida selectiva marcat pel Programa de Prevenció i Gestió de Residus de la Generalitat, encara més ambiciós que l’objectiu marcat per la Comissió Europea (50%). Mataró està lluny d’aquests objectius, ja que al 2017 va recollir selectivament un 31%.

Els barris de Rocafonda (32% de recollida selectiva al 2017) i Pla d’en Boet (26%) són els primers de la ciutat on s’implanta aquest projecte, que progressivament, s’estendrà a la resta de Mataró. L’objectiu és que aquests barris pilot millorin sensiblement els resultats de recollida selectiva, arribant al 40% a mitjan d’any, coincidint amb el final del curs escolar. Per incentivar-ho, l’Ajuntament destinarà el 50% dels ingressos que rebrà pels quilos de selectiva recollits de més a fer possible que l’alumnat de primària de les escoles dels Rocafonda i Pla d’en Boet puguin participar en una sortida de caràcter educatiu i cultural fora de l’aula. L’altra 50% dels ingressos es destinarà a la millora de la neteja a la zona.

Per dur a terme la iniciativa, el projecte buscarà la implicació de tot el veïnat i en especial de les famílies dels dos barris. Així, ja s’ha contactat amb les associacions de mares i pares, i famílies d’alumnes, i amb les direccions de les escoles Rocafonda, Germanes Bertomeu, Institut Escola Àngela Bransuela, Camí del Mig i Torre Llauder, que han decidit implicar-s’hi en la iniciativa. El projecte també s’ha presentat a les associacions de veïns dels dos barris amb l’objectiu de comptar amb la seva complicitat, i preveu accions destinades específicament als grans productors de residus (establiments comercials, restauració, etc.), als mercats de marxants, equipaments municipals, etcètera.

Mataró cívica i activa farà el seguiment mes a mes de les dades de recollida en els dos barris per observar l’evolució. També s’ha lliurat als centres d’ensenyament participants un marcador perquè anotin les dades mensuals i així puguin comprovar si els escolars estan a prop d’obtenir la sortida gratuïta.