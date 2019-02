Begur respon als ecologistes que no pot aturar el projecte de Sa Riera perquè el promotor té la llicència d'obres

L'alcalde de Begur (Baix Empordà), Joan Loureiro, ha respost als ecologistes que no pot aturar el projecte per construir 52 habitatges als jardins de Sa Riera, a tocar de platja, perquè el promotor compta amb la llicència d'obres que es va atorgar abans que Urbanisme aprovés la moratòria que impedeix construir, durant un any, a primera línia de mar a tota la Costa Brava.

L'ajuntament ha convocat una reunió aquest dissabte amb veïns per detallar com afecta la moratòria a la població, on ha aturat projectes a la cala d'Aiguafreda o a la pedrera de S'Antiga. Entre els assistents, representants ecologistes que li reclamen revocar la llicència de Sa Riera però també un promotor amb terrenys afectats per la moratòria que amenaça amb deixar de pagar l'IBI.

La Plataforma SOS Aiguafreda-Salvem la Costa de Begur i Ecologistes en Acció han interposat, aquesta setmana, una denúncia urbanística a l'Ajuntament contra el projecte Jardins de Sa Riera, que preveu aixecar 52 habitatges a tocar de la platja. Les entitats volen impugnar la llicència d'obres i consideren il·legal que aquests terrenys s'hagin classificat com a sòl urbà. A més, denunciaven que ja s'estan talant arbres i que s'hi han començat a fer moviments de terres.

Aquest dissabte, l'Ajuntament de Begur ha convocat una reunió amb els veïns per tractar aquest i altres projectes urbanístics pendents de desenvolupar a la població. També, per explicar amb detall què implica la moratòria aprovada per la Comissió d'Urbanisme i que suspèn, durant un any, la tramitació de nous projectes per construir a primera línia de mar als 22 municipis de la Costa Brava.

L'alcalde de Begur, Joan Loureiro, ha detallat que la moratòria no afecta el projecte per construir 52 habitatges a Sa Riera, tot i que sí que inclou l'hotel que hi ha previst. Loureiro ha subratllat que el promotor ja comptava amb la llicència d'obres municipal abans que s'aprovés la moratòria i, per tant, el projecte "pot continuar amb la seva execució".

L'alcalde ha advertit que revocar la llicència podria suposar afrontar indemnitzacions milionàries i ha recordat que "salvar" Sa Tuna –un altre paratge de la població- ja va implicar el pagament de més de dos milions d'euros i el conveni urbanístic per a la pedrera de S'Antiga. Aquest darrer, de fet, és un dels projectes aturats per la moratòria i que també desperta oposició ecologista. S'hi preveuen cinc habitatges unifamiliars aïllats de planta baixa més un pis.

"No m'agraden les grans promocions, però com ho aturem", s'ha preguntat Loureiro que ha afegit que, com a alcalde, ha de pensar en el conjunt de la ciutadania de Begur. "I això passa per preservar boscos i preservar paisatge però també per no arruïnar el poble", ha afegit. Segons l'alcalde, tant ruïnós seria hipotecar les arques públiques per pagar indemnitzacions com permetre que el desenvolupin tots els projectes constructius pendents.

Per això, ha fet una crida a la calma als veïns i confia que el nou pla director de revisió de sòls que està redactant el Govern permeti reduir la pressió urbanística al litoral gironí. La reunió informativa ha comptat amb la presència de la subdirectora general d'Estratègies Territorials i Coneixement del Departament de Territori i Sostenibilitat, Maria Rosa Vilella, que ha confirmat que preveuen aprovar l'avançament del pla aquest mes. Serà aleshores quan s'aplicarà una segona moratòria més enllà dels 500 metres que afecta la primera.

Aquest nou pla urbanístic analitzarà parcel·la per parcel·la amb l'objectiu d'intentar reduir la possibilitat de construcció a la Costa Brava. D'aquest anàlisi, es poden adoptar tres decisions diferents dependent del cas: resoldre que no es pot aturar l'edificació, reordenar els sectors per reduir-ne la construcció i reduir l'impacte ambiental o desclassificar els sòls per impedir que s'hi puguin aixecar edificis.

Promotors queixosos

Entre els assistents a la reunió, representants d'entitats ecologistes que han retret a l'alcalde i als assessors urbanístics del municipi que no es busquin fórmules per aturar projectes, com el de Sa Riera. També hi ha hagut, però, veus d'afectats per la moratòria. Un exemple és un propietari de tres parcel·les, segons ha dit, a la zona de Sa Tuna.

Aquest propietari ha assegurat que al llarg dels anys ha invertit més de 200.000 euros en concepte de taxes i per mantenir els terrenys amb l'objectiu d'acabar-hi construint. Ara, però, amenaça amb deixar de pagar l'IBI. "Estic en tot el meu dret de tancar l'aixeta si resulta que ara tindré un terreny rústic", ha criticat.

Segons ha detallat, ha posat el cas en mans de juristes per explorar l'opció de reclamar a l'ajuntament el retorn de l'impost abonat durant anys aquests anys. "Estic a favor del paisatge, es pot regular i dissenyar els projectes però no a costa de propietaris amb drets adquirits", ha reblat.

Un díptic per explicar la moratòria

Begur ha imprès un díptic on explica als veïns què és la moratòria i quines implicacions té. En el document, exposen que l'únic projecte no inclòs en la mesura és el dels Jardins de Sa Riera que ja comptava amb llicència municipal però sí atura, mentre es revisa, els projectes a la Pedrera de S'Antiga, l'hotel de Sa Riera, Es Torradors, la Cala Aiguafreda o l'entorn de la platja d'Aiguablava.