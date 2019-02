El Govern concedirà ajudes extraordinàries per pal·liar la crisi de l'avellana en un mes

El Govern concedirà ajudes extraordinàries abans que s'acabi el mes de febrer per pal·liar la crisi del sector de l'avellana, que ha vist una davallada de la producció en el 2018. Després de reunir-se amb el sindicat Unió de Pagesos, el Departament d'Agricultura ha promès que “buscarà ajuts propis” i en reclamarà al govern espanyol. La conselleria també s'ha compromès a facilitar una línia de crèdit a través de l'Institut Català de Finances (ICF) als joves que s'han incorporat al corneu d'aquest fruit sec en els últims cinc anys.

A més, la consellera Teresa Jordà demanarà al Ministeri d'Agricultura que adeqüi els mòduls de l'IRPF pel conreu de l'avellaner i que s'ajorni el pagament de les quotes de la Seguretat Social per als agricultors professionals amb terrenys afectats pel clima advers. Al seu torn, UP ha reclamat crèdits per superar els propers tres anys i evitar que el futur del sector quedi “en entredit”.

En la reunió s'ha acordat intensificar el treball conjunt entre el sindicat i el Departament perquè en el termini d'un mes els productors avellaners disposin de "les mesures necessàries" per superar aquesta crisi. UP ha assegurat en un comunicat que ha aconseguit "el compromís" del Govern de fer “front comú” per aconseguir la recuperació de les ajudes de l'Estat de 120 euros per hectàrea complementant amb un ajut de mínims de 280 euros per hectàrea durant tres anys.

“Sense ajudes i crèdits per superar els propers tres anys el futur del sector queda en entredit”, han assegurat els sindicalistes argumentant que els arbres afectats per les condicions meteorològiques trigaran un parell d'anys a “remuntar”.

D'altra banda, Unió de Pagesos ha apostat per “treballar per la transparència” en l'establiment de preus de referència de l'avellana que estableix la Llotja de Reus. Per això, ha demanat a l'Administració que es valgui de les dades objectives que proporciona l'Observatori de Preus de la Fruita Seca per actuar davant de possibles pràctiques comercials deslleials.

Amb tot, el sindicat ha valorat “els petits passos” que s'han donat per millorar la promoció de l'avellana. Entre aquestes mesures, el Govern ha assegurat que treballarà per crear la Circumscripció Econòmica de l'Avellana. De moment, a Catalunya n'hi ha tres -la de préssec i nectarina, i la de la pera i la poma. Aquestes circumscripcions les integra el mateix sector i estableixen les seves pròpies normes sobre condicions de comercialització, de producció i de contractació.

El mal temps i la devaluació de la lira turca castiguen els productors

Tot plegat, per intentar superar la campanya d'enguany. Els agricultors catalans només han produït un 30% de la collita mitjana com a conseqüències de les fortes ventades abril, les pluges de la tardor. Aquest sector, que depèn de la producció i comercialització de Turquia, ha patit una davallada del preu a causa de la devaluació de la lira turca.

A més, també hi ha altres problemàtiques com el relleu generacional i la reducció progressiva de la superfície de conreu. Així, si el 1985 hi havia unes 35.000 hectàrees d'avellaners, bàsicament al Camp de Tarragona, ara en són 9.000 i se'n perd una mitjana de 100 hectàrees cada any.

El Govern demana les mateixes mesures pel sector dels cítrics

Després de la trobada, el Govern també s'ha referit a la situació dels cítrics, un sector que la Generalitat considera que cal protegir de les importacions de l'Àfrica Meridional.

De la mateixa manera que amb els productors d'avellanes, el Departament també demanarà al Ministeri d'Agricultura l'adequació dels mòduls de l'IRPF 2018 per al cultiu dels cítrics i l'endarreriment extraordinari del pagament de les quotes de la Seguretat Social per als agricultors amb superfície de cítrics motivada per les adversitats climàtiques.

La Generalitat també reclamarà al ministre Luis Planas ampliar la quota per retirar del mercat de manera extraordinària taronges i clementines per transformar-les en sucs i distribuir-los gratuïtament a través del Banc dels Aliments. A més, el Departament d'Agricultura ha anunciat que impulsarà una campanya per fomentar el consum dels cítrics de l'Ebre i per posar-ne en valor la qualitat.