La Generalitat s'adhereix a la Marató de l'Estalvi Energètic

La Generalitat de Catalunya s’ha adherit a la Marató de l’Estalvi Energètic, una campanya de sensibilització i bones pràctiques en l’ús i el consum de l’energia en ens i administracions públiques que destina l’estalvi econòmic aconseguit a accions contra la pobresa energètica, i que se celebrarà durant tot el mes de febrer.

La Generalitat participarà en la iniciativa, que enguany celebra la 4a edició, amb 16 edificis corresponents a nou departaments, i que inclouen des de seus i oficines fins al Museu Nacional d’Art de Catalunya o el CAP La Marina (Barcelona). En total, enguany participaran a la Marató 126 edificis entre la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Barcelona i 10 ajuntaments.

La Marató consisteix en aplicar, durant el mes de febrer, mesures d’estalvi i eficiència energètica en els edificis participants. Prèviament, s’han recopilat les dades de consum i de factura energètica d’aquest edificis corresponents als mesos de febrer dels darrers tres anys. A més, s’ha presentat el projecte a totes les persones concernides i s’han celebrat reunions i accions formatives i de debat per informar de quines mesures es poden posar en pràctica per reduir el consum d’energia i fer un bon ús dels edificis i de les seves instal·lacions. La intenció és que les mesures d’estalvi energètic, com per exemple aquelles que estan relacionades amb el canvi d’hàbits, se segueixin aplicant la resta de l’any.

Quan acabi febrer, es comptabilitzarà l’estalvi assolit i el seu import es destinarà a la lluita contra la pobresa energètica. Enguany, el projecte escollit per la Generalitat anirà destinat als edificis d’habitatges de titularitat pública on es faran intervencions (canvi d’enllumenat, programadors,...) que facilitin l’estalvi energètic i la reducció final de factura i s’estudiarà la implementació de sistemes de producció energètica solar (tèrmica o elèctrica) que siguin eficients i es puguin incorporar als habitatges destriats de famílies que pateixin pobresa energètica.

La Marató de l’Estalvi Energètic 2018 va comptar amb la participació de 93 edificis de 10 ajuntaments i de la Diputació de Barcelona, del total dels edificis participants es van assolir uns estalvis del 7,3% del consum elèctric (186.439 kWh, equivalents al consum energètic anual mitjà de 215 llars), dels 12,5% del consum de gas (623.611 kWh, equivalents al consum anual mitjà de 715 llars), i del 13,7% en el consum d’aigua (es van consumir 6,2 m3 menys).